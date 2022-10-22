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Самарские медики планируют печатать кожу, хрящи, соединительные ткани

22 октября 2022 16:47
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Огромным преимуществом «распечатанных» органов станет минимальный риск отторжения импланта.

Будущее уже наступило: самарские медики планируют печатать кожу, хрящи, соединительные ткани.

В следующем году это станет реальностью благодаря работе ученых Центра компетенций Национальной технологической инициативы «Бионическая инженерия в медицине» на базе Самарского государственного медицинского университета. Они завершают разработку биочернил для печати различных биологических тканей на 3D-принтере. К слову, аналогов этому биопринтеру в России нет.

Огромным преимуществом «распечатанных» органов станет минимальный риск отторжения импланта, т.к. в технологии используются клетки и биоматериалы, максимально близкие по структуре и составу к человеческим. Благодаря этому пациенту не придется пить лекарства, угнетающие иммунитет, как это часто необходимо после трансплантации, и реже – после эндопротезов и имплантов. Кроме того, восстановление будет проходить значительно быстрее.

 

Фото:  скриншот видео

 

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