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Самарские кардиохирурги провели сложную операцию двухлетнему мальчику с редким пороком сердца

15 июля 2022 14:29
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Миша успешно перенес операцию.

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова провели уникальную операцию двухлетнему пациенту с врожденной патологией сердца — аномалией Эбштейна. Это один из самых сложных диагнозов в детской сердечно-сосудистой хирургии.

О диагнозе маленького Миши родители узнали сразу после рождения.

«Аномалия Эбштейна — врождённый порок трикуспидального клапана сердца - это страшное заболевание, - рассказала мама Миши Анастасия Школьник. - Ситуация осложнялась дополнительными нарушениями сердечного ритма. Мише необходима была операция по устранению аритмии. Мы из другого региона, обращались во многие кардиологические центры, но такую операцию не проводили, поскольку Миша был слишком маленький. Помогли нам в диспансере Самары, ребёнку сделали уже две операции, мы очень благодарны врачам».

В 2021 году заведующая отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции Наталья Лапшина и специалисты диспансера выполнили малышу сложную операцию по устранению аритмии.

В этом году Мише вновь помогли врачи из Самары. Заведующий отделением кардиохирургии и кардиоревматологии, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской кардиохирургии Сергей Шорохов совместно с коллегой из детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга выполнили сложнейшую операцию по устранению аномалии Эбштейна.

«Такая врожденная патология представляет угрозу для жизни ребенка. Заболевание меняет анатомию половины сердца, — отметил Сергей Евгеньевич. — Мы выполнили коррекцию порока: поменяли анатомию и расположение трехстворчатого клапана. Это высокотехнологичное и технически сложное вмешательство».

Миша успешно перенес операцию. По словам мамы мальчика, послеоперационный период был волнительным для семьи, но сейчас тревога за здоровье Миши — в прошлом.

«Ребенок чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает, — рассказала врач-кардиолог Анна Рожкова. — Состояние стабильно: все показатели удовлетворительные. Теперь он сможет жить и развиваться как другие дети».

В Центре врождённых пороков сердца и детской кардиоревматологии выполняются плановые и экстренные операции на сердце как детям с момента рождения, так и взрослым пациентам при всех видах врождённых пороков сердца.

Ежегодно в центре выполняют несколько десятков операций пациентам из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. При этом полностью обеспечена ежегодная потребность в высокотехнологических кардиохирургических операциях у детей Самарской области. Прооперированные пациенты пожизненно наблюдаются специалистами.

При поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в регионе ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по развитию детского здравоохранения, освоению новых методов лечения. В год по программе оказания высокотехнологичной помощи в областном кардиодиспансере оперируют более 250 детей с врожденными пороками сердца. Всего же ежегодно в отделении проходят лечение более 1000 пациентов, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   минздрав СО

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