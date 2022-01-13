Самарские хирурги провели подростку сложную операцию по коррекции врождëнной деформации грудной клетки

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В Самарской областной детской клинической больнице им. Н.Н. Ивановой успешно применяются инновационные методы лечения врожденных и приобретенных деформаций грудной клетки. Такие операции в больнице проводят с 2017 года. Ежегодно выполняется около 12 операций в рамках высокотехнологичной медицинской помощи.

На днях сложную операцию провели мальчику 12 лет. У ребенка была тяжëлая врождëнная деформация грудины и рёбер, сопровождающаяся как выраженным косметическим дефектом, так и значительными функциональными нарушениями. Для коррекции воронкообразной грудной клетки хирурги больницы использовали малоинвазивное вмешательство в виде модифицированной операции Дональда Насса (Nuss procedure).

«Воронкообразная деформация грудной клетки в зависимости от глубины вдавления может ухудшить сердечную и дыхательную функцию, а также вызвать боль в грудной клетке и позвоночнике, - рассказал главный детский травматолог-ортопед Самарской области Павел Рыжов. – Ранее операции проводились по другой методике. Они были достаточно травматичными и заканчивались пребыванием пациента в реанимации и, зачастую, необходимостью переливания препаратов крови. На сегодняшний день мы проводим операции по методике Насса – это мировой стандарт. Данную операцию мы выполняем совместно с торакальным хирургом и с обязательным применением торакоскопического контроля. Применение торакоскопического контроля позволило уменьшить срок продолжительности операции на 15-20%, и мы стали избегать пневмоторакса в 80 % случаев».

Во время операции за грудиной установили металлическую пластину, индивидуально изогнутую под тот вид деформации, который был у пациента.

«Мы выполняем небольшие разрезы на грудной стенке справа и слева, - пояснил Павел Рыжов. - И затем под контролем оптики проводим специальный металлический проводник, тем самым создаём небольшой канал, куда проводим проводник для пластины. Под контролем эндоскопической видеокамеры протянули и повернули пластину на 180 градусов, исправив «западение» грудины и рёбер».

«С пластиной в груди пациент проходит 2-3 года, - отметил заведующий хирургическим отделением Евгений Новоженов. - Через несколько дней, то есть почти с операционного стола вернётся на учёбу. А уже в следующем году сможет записаться в спортивную секцию».

Всего самарские хирурги прооперировали более 40 пациентов с таким заболеванием.

Фото: минздрав СО