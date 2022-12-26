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Самарские эксперты дали рекомендации, как питаться в праздничные выходные без вреда для здоровья 

26 декабря 2022 16:29
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Почему стоит отказаться от спиртных напитков и как важно подавать детям пример здорового питания.

В преддверии новогодних праздников специалисты  рассказали, как  питаться в праздничные выходные,  в том числе пациентам с хроническими заболеваниями,  почему стоит отказаться от спиртных напитков и как важно подавать детям пример здорового питания.

Главный внештатный специалист диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова предупредила жителей, особенно страдающих хроническими заболеваниями, что неправильное питание в праздничные дни может привести  к  развитию  или обострению  таких  заболеваний  как  хронический холецистит, хронический панкреатит и других патологий желудочно-кишечного тракта.

Врач напомнила,что регулярное переедание  приводит к ожирению, которое является фактором риска  сердечно-сосудистых заболеваний,  сахарного диабета второго типа и других хронических болезней.

«Часто в предвкушении праздника мы начинаем ограничивать себя в пище, чтобы все попробовать на праздничном столе, — отметила  Ольга Сазонова. — Этого делать не надо. В этот день должен быть полноценный завтрак, обязательно — обед, пусть не такой насыщенный,  как обычно, более легкий, тогда не будет переедания вечером за праздничным столом. Салаты на праздничном столе – это тоже наша традиция, поэтому можно, например, майонез  приготовить самим. Так  он будет полезнее. Кроме того, важно  помнить о количестве. Лучше ограничить себя, чтобы не нанести вреда своему желудку. Хотелось бы напомнить, что Новый год – это не только новогодний стол и еда, Новый год – это и движение, прогулки, игры».

Эксперт напомнила, что злоупотребление алкоголем может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Спиртные напитки во время застолья наносят серьезный  удар по поджелудочной железе и печени.

 Чем опасно переедание для пациентов с диабетом или преддиабетом, рассказала  главный внештатный специалист эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, врач-эндокринолог специализированного консультативно-диагностического центра клиник СамГМУ

Светлана Манцагова. Для пациентов этих категорий рациональное питание с ограничением легкоусвояемых углеводов  и жиров — это не просто рекомендация, а лечебная процедура. Если пациенты с диабетом будут переедать, это может привести к повышению уровня глюкозы крови и ухудшению состояния.

«Мы рекомендуем ограничить  сахар, мед, конфеты, торты, сладости, газировки, сладкие напитки, — подчеркнула Светлана Александровна. — Лучше выбирать для праздничного стола овощи, зелень, белковые продукты, также рекомендуем более частое измерение сахара в крови»

Говоря о питании детей, эксперты отметили, что в последние годы  детям дают много сладостей. Средняя норма для человека — до 50 граммов сахара в сутки,  но не надо забывать, что  в других продуктах есть сахар. Правильные пищевые привычки формируются в семье —  как питаются родители, так и дети.

Чтобы восстановить организм после новогодней ночи, нужно хорошо выспаться. Есть и такое правило: следующий прием пищи может быть через 10 часов, чтобы снова не перегружать организм. Можно  употреблять легкие листовые салаты, куриный бульон.

«И всегда нужна вода, — отметила диетолог Ольга Викторовна.—  Стакан теплой воды утром (можно с лимоном) поможет разбудить огранизм и запустить необходимые процессы. Вообще, чтобы не переедать,  перед завтраком, обедом и ужином за 20-30  минут  можно выпить стакан воды, питаться рационально и во всем знать меру».

 

Фото:   ru.freepik.com

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