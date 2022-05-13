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Самарская Служба крови стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства

13 мая 2022 16:56
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На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы в сфере развития безвозмездного донорства в 2021 году.

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди учреждений службы крови. На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы в сфере развития безвозмездного донорства в 2021 году. Победители были выбраны в 5 номинациях.

В номинации «Секрет успеха – постоянство» за лучший проект в области развития безвозмездного донорства Самарская Служба крови получила специальный приз за многолетнее поддержание креативной работы с донорским контингентом, а реализованный в рамках Всероссийского донорского марафона «Космос у нас в крови» проект «Сила космических масштабов» был отмечен благодарностью генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Долгосрочный проект был реализован в год 60-летия первого полета человека в космос.

Второй год подряд Самарская Служба крови занимает I место в номинации «Не упустить важное!». Номинация посвящена созданию креативной социальной рекламы. На этот раз победителем стал проект «Сдавай с пользой!», представляющий собой серию социальных плакатов, рассматривающих идею регулярного донорства крови со стороны полезной, актуальной и нематериальной выгоды для самого донора.

«Самарская служба крови активно занимается пропагандой безвозмездного донорства и налаживанием взаимодействия с потенциальными и регулярными донорами. Популяризация и продвижение идеи безвозмездного донорства успешно осуществляется через организацию и проведение различных корпоративных акций, общественных мероприятий, конкурсов и реализацию долгосрочных проектов, рассчитанных на разные социальные и возрастные группы населения региона», - отметил директор Самарской Службы крови Сергей Кузнецов.

Торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства проходила в Нижнем Новгороде на XIV Всероссийском форуме Службы крови. Это ежегодное мероприятие, которое проходит в рамках реализации масштабной государственной Программы развития Службы крови и добровольного донорства. Форум объединил более 400 участников из 85 субъектов Российской Федерации. Участие в мероприятии приняли представители ФМБА России, Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Минздрава России, Правительства Нижегородской области, руководители и ведущие специалисты учреждений службы крови, представители бизнеса и некоммерческих организаций.

Всероссийский форум Службы крови стал уже традиционной платформой для обсуждения перспектив развития службы крови, обмена лучшими региональными практиками в области продвижения идей безвозмездного донорства крови, площадкой для установления профессиональных связей и обсуждения творческих инициатив.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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Здравоохранение
На суд жюри были представлены лучшие проекты регионов, реализованные учреждениями службы в сфере развития безвозмездного донорства в 2021 году.
13 мая 2022  16:56
Самарская Служба крови стала победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства
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