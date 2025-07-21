Самарская область - один из лидеров в России в развитии системы паллиативной помощи детям и взрослым

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Среди значимых направлений работы — обеспечение продуктами лечебного питания детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи. Такое мероприятие реализуют только 10 из 89 регионов страны, в том числе Самарская область.

«С 2022 года на базе Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина открыто отделение паллиативной медицинской помощи детям на 10 коек. Также помощь оказывается детям в Тольяттинской детской больнице и Самарской областной детской больнице им. Ивановой. Работают 7 выездных бригад, которые оказывают амбулаторную помощь юным пациентам на дому. В настоящее время в регионе помощь в специализированных подразделениях и на дому получают 329 детей с паллиативным статусом», — рассказала главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи детям, заведующей отделением паллиативной медицинской помощи детям Татьяна Глушенкова.

Все дети, у кого лечебная смесь является единственным источником питания, обеспечиваются специализированным лечебным питанием за счет регионального бюджета.

«Все пациенты, состоящие в реестре на получение лечебного питания, обеспечиваются в полном объеме. На сегодняшний день лечебное питание получают 127 детей. Раз в полгода проводим консультации врача-диетолога и при необходимости корректируется частота и обьем питания», — отметила специалист.

В регионе ведется активная работа по обучению специалистов и повышению доступности паллиативной помощи для всех нуждающихся.

Кроме того, по поручению главы региона Вячеслава Федорищева в Самаре до 2029 года построят хоспис для паллиативных пациентов. Это позволит оказывать необходимую помощь большему количеству людей, поддерживать семьи, в которых живут неизлечимые больные, сообщает пресс-служба минздрава СО.