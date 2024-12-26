С нового года пациенты Исаклинской ЦРБ будут проходить обследования на новом цифровом маммографе

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» с нового года пациенты Исаклинской центральной районной больницы будут проходить обследования на новом цифровом маммографе. Оборудование установлено в отремонтированном помещении.

Обследование на новом аппарате смогут пройти женщины в рамках диспансеризации и периодических медицинских осмотров, либо по направлению врача-гинеколога. Результаты будут внесены в единую медицинскую информационно – аналитическую систему для удобства врача - специалиста в изучении протокола исследования.

«Современный цифровой маммограф установлен взамен старого аппарата. На данном оборудовании мы сможем проводить в 1,5 раза больше скрининговых исследований, а также эффективно выявлять патологии на ранних стадиях при минимальной лучевой нагрузке на организм», - рассказывает и.о. главного врача Сергей Наумов.

Врачи напоминают, женщинам в возрасте старше 40 лет рекомендуется проходить маммографию каждые два года, а при генетической предрасположенности к онкопатологии — ежегодно.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. За несколько лет в учреждения первичного звена региона поставлено 39 аппаратов для маммографии. В 2025 году будет установлено ещё 5 маммографов.

Фото: минздрав СО