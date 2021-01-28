С начала года в областном кардиодиспансере прооперировали 265  пациентов  с заболеваниями сердца

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За первый месяц 2021 года в Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере им. В.П. Полякова оперативное лечение получили 265 жителей Самарской области с различными сердечными заболеваниями. Большая часть – пациенты с острым коронарным синдромом.

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В рамках нацпроекта медучреждения оснащают оборудованием для диагностики и лечения кардиологических больных, в своей работе медики применяют передовые методы устранения сердечных патологий, что позволяет повысить качество и продолжительность жизни пациентов. В развитии системы здравоохранения, оказании своевременной помощи пациентам, в том числе заключается стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Так, в январе больным с сердечно-сосудистой патологией провели 183 стентирования и 15 коронарных шунтирований. Также медики прооперировали 25 человек с различными формами нарушений сердечного ритма. 12 оперативных вмешательств выполнили в детском кардиохирургическом отделении, в том числе детям до 1 года.

С целью обеспечения профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, после выписки из стационара, на амбулаторном этапе пациентов бесплатно обеспечивают необходимыми препаратами. Пациент обеспечивается медикаментами со дня выписки из стационара. В 2020 году бесплатные лекарства получили более 13 тысяч пациентов.

В рамках Программы лекарственного обеспечения пациенты, перенесшие острые сердечно-сосудистые события, — инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, ангиопластику и стентирование коронарных артерий, аортокоронарное шунтирование, катетерную абляцию, - получают необходимые препараты для лечения в амбулаторных условиях.

После выписки из стационара пациенту необходимо обратиться к лечащему врачу в поликлинику по месту жительства, либо вызвать доктора на дом. Врач определит план диспансерного наблюдения и оформит рецепт на лекарственные препараты, отпускаемые бесплатно, тем самым обеспечив преемственность лекарственной терапии, назначенной в условиях стационара.

Рецепт может быть выписан на курс до 180 дней для пациентов с хроническими заболеваниями и людей пенсионного возраста. Получить лекарство по рецепту можно в аптеке по отпуску льготных препаратов, передает пресс-служба облправительства.

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