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С начала года почти 200 тысяч жителей Самарского региона получили бесплатные лекарства

24 марта 2022 09:42
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С начала года почти 200 тысяч жителей Самарского региона получили бесплатные лекарства

В 2022 году в Самарской области более 400 тысяч пациентов с хроническими заболеваниями имеют право на льготное обеспечение лекарственными препаратами. На сегодняшний день из них уже почти 200 тысяч жителей обратились за лекарственной помощью в медицинские организации и обеспечены необходимыми препаратами. Это пациенты с болезнями эндокринной, бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, онкологическими и другими заболеваниями. 

Оказание своевременной и качественной медпомощи – важная часть стратегии лидерства региона, которая создана по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. Сегодня вопрос обеспечения необходимыми лекарствами пациентов с хроническими заболеваниями на особом контроле. 

На диспансерном учете в Самарской областной клинической больнице №2 состоит больше половины прикрепленного населения, из них более 600 пациентов с сахарным диабетом, порядка 150 – с бронхиальной астмой и хронической обструктивной болезнью легких. Все эти пациенты получают необходимые препараты. 

«Лекарства к нам поступают в соответствии с заявкой, которую мы сформировали на этот год. Препаратов достаточно, ими пациенты у нас обеспечены. Некоторые, конечно, переживают, что может быть дефицит лекарств, идут в аптеку, пугаются, скупают всё подряд на год вперёд. Но тем самым создаётся искусственный дефицит. Мы пациентам объясняем, чтобы они не переживали - проблем с поставками быть не должно», - рассказывает заведующая поликлиническим отделением Самарской областной клинической больницы№2 Юлия Калиновская.  

Одна из пациенток поликлиники – Светлана Власова. Женщина рассказывает, страдает сахарным диабетом уже 15 лет. Чтобы снизить уровень сахара в крови, эндокринолог назначила Светлане Васильевне специальные препараты. «Конечно, я стараюсь и диету соблюдать, чтобы снизить сахар, но не всегда получается. Я очень благодарна, что мне дали лекарства. Это огромная помощь для нас, пенсионеров, и для нашего здоровья, конечно, помощь. Большое спасибо моей поликлинике, моим докторам, которые нас лечат, и поддерживают», - подчеркивает женщина. 

В Самарской области с начала года уже заключено более 600 государственных контрактов на поставку лекарственных препаратов. В соответствии с ними в медучреждения региона поступит порядка 2 млн упаковок лекарственных средств. И эта работа продолжается с целью бесперебойного обеспечения пациентов необходимыми лекарствами.

 

 

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