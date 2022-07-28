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Рекордное за сутки  число малышей появилось на свет  в роддоме больницы имени Семашко 

28 июля 2022 16:49
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 В этот день медработники помогли появиться на свет  25 малышам -  14 мальчикам  и 11 девочкам.

Особым днем для сотрудников  родильного дома Самарской городской клинической больницы №2 им. Н.А. Семашко и счастливых  родителей  стало 26 июля 2022 года.  В этот день медработники помогли появиться на свет  25 малышам -  14 мальчикам  и 11 девочкам. За последние три года -  это суточный рекорд для роддома.   

«Обычно в сутки мы принимаем от 9 до 12 родов, - рассказала заместитель главного врача больницы им. Семашко по акушерству и гинекологии Валентина Меркулова. – А  в этот день встретили сразу 25 новых жителей губернии.   Особенно приятно, что все родившиеся детки и их мамы здоровы и хорошо себя чувствуют».

Счастливой мамой в этот день стала жительница Самары Анастасия Кутумова, родившая своего долгожданного первенца.

«Конечно, я волновалась, было тревожно, но медицинский персонал всегда был рядом, все поддерживали и помогали. И я справилась, родила своего малыша. Очень признательна всем сотрудникам родильного дома. Огромное спасибо за вашу заботу и профессионализм», - поделилась  своими впечатлениями Анастасия Юрьевна.

В настоящее время родильный дом Самарской городской клинической больницы №2 им. Семашко - это современное подразделение, оснащенное высокотехнологичным новейшим оборудованием, оказывающий помощь беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям в соответствии с современными требованиями. Более 4 тысяч родов проходит в родильном доме ежегодно. В родильном доме работает высокопрофессиональный коллектив единомышленников, который готов  к оказанию помощи 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

Поддержка семей с детьми – одно из приоритетных направлений в работе регионального правительства и Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В области для семей с детьми действует порядка 30 мер социальной поддержки: единовременное пособие, ежемесячные выплаты при рождении ребенка, в том числе, пособия студенческим семьям, выплаты и льготы многодетным семьям. В губернии есть и свой региональный семейный капитал в размере 100 тысяч рублей, который выплачивается на третьего и последующих детей. В этом году его получили более 2500 семей.

Также по инициативе главы региона с 2020 года семьи, в которых рождаются первенцы, получают подарок новорожденному – «Наше сокровище».  Комплект детских принадлежностей – хорошее подспорье для семейного бюджета, позволяет экономить на предметах первых месяцев жизни и развития ребенка. Такие подарки уже получили более 24 000 семей.

Особое внимание глава региона уделяет совершенствованию детской медицины, укреплению материально–технической базы объектов здравоохранения, оснащению их современным оборудованием, внедрению прогрессивных технологий и методов диагностики и лечения детей.

 

Фото:   минздрав СО

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Рекордное за сутки  число малышей появилось на свет  в роддоме больницы имени Семашко 
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