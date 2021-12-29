Рекомендации кардиолога перед новогодними праздниками

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Заведующий консультативно-реабилитационным отделением Самарского областного клинического кардиологического диспансера, к.м.н. Владимир Петрович Кузьмин:

Кода мы разговариваем с пациентами, особенно перед такими яркими событиями, как Новый год, прежде всего рекомендуем ни в коем случае не прерывать курс уже назначенных препаратов, поскольку эйфория праздника располагает забыть принять ту или иную таблетку, измерить артериальное давление.

А делать этого ни в коем случае нельзя!

Любое застолье – это обилие блюд и наверняка алкоголя. Поэтому мы напоминаем о необходимости ограничить себя в излишествах, поскольку нарушения диеты способны обострить уже существующие хронические заболевания или спровоцировать новые проблемы. Поэтому придерживайтесь принципа разумности.

При этом мы ни в коем случае не запрещаем выйти на улицу, полюбоваться на новогоднюю елку, порадоваться, как в детстве, Деду Морозу, пожелать всем близким здоровья. Словом, испытывать позитивные эмоции.

Если в праздничные дни, равно как и будни, случается какая-то сосудистая катастрофа, например, резко повысилось давление, появились боли области сердца или вы ощутили перебои в его работе и другие симптомы, ни в коем случае нельзя выжидать, когда наконец закончатся праздничные дни!

Нужно обязательно обратиться за медицинской помощью.

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