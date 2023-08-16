Разработки Самарского мединститута помогают отслеживать состояние пациентов в России

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Разработки Самарского государственного медицинского университета в дистанционном мониторинге за состоянием здоровья пациентов широко применяется в медучреждениях по всей стране. Опыт региона обсуждали на Всероссийском совещании среди лучших современных практик по развитию системы оказания первичной медико-санитарной помощи, прошедшем в г. Уфе. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области по внедрению цифровых медицинских помощников и цифровых технологий в работу с пациентами.

В ходе Всероссийского совещания по вопросам развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Уфе был представлен опыт Самарской области. В совещании приняли участие Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, а также более 500 организаторов здравоохранения: региональные министры здравоохранения, руководители территориальных фондов ОМС и Росздравнадзора, представители Минздрава России и подведомственных организаций.

По словам министра, Михаила Мурашко отечественная продукция из Самарской области привлекает все большее внимание покупателей из-за рубежа. Ряд разработок Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) широко применяется в медучреждениях по всей стране. Например, в дистанционном мониторинге за состоянием здоровья пациентов. По этому направлению регион участвует в пилотном проекте «Персональные медицинские помощники» в рамках стратегии цифровой трансформации отрасли «Здравоохранение».

«В рамках реализации проекта используются отечественные медицинские изделия — тонометры и глюкометры, — с помощью которых пациенты самостоятельно в домашних условиях регистрируют результаты исследований. Данные передаются в специализированные информационные системы, посредством которых обеспечивается доступ к ним для лечащего врача через региональную медицинскую информационную систему. В Самарской области осуществлена интеграция региональной медицинской информационной системы, платформы «Персональные медицинские помощники» и специализированной информационной системы дистанционного наблюдения», - рассказал министр здравоохранения региона Армен Бенян.

В проекте участвуют 3 городские поликлиники и клиники Самарского государственного медицинского университета. В регион поставлены более 1200 тонометров и 200 глюкометров с функцией дистанционной передачи результатов исследований. Отечественные приборы зарегистрированы на платформе «ПМП» и подключены к системе дистанционного мониторинга. Сейчас к мониторингу артериального давления и уровня глюкозы подключены почти 1300 жителей Самарской области.

«На примере Самарской городской поликлиники №1 за несколько месяцев реализации проекта у 95% пациентов с артериальной гипертензией проведена коррекция медикаментозного лечения, при этом у 65% в дистанционном режиме с использованием телемедицинских технологий», - отметил Армен Бенян.

Минздрав Самарской области совместно с СамГМУ также реализует региональный проект дистанционного мониторинга состояния здоровья пациентов фельдшерско-акушерских пунктов. В 100 ФАПов южных районов региона уже поставлены портативные кейсы с аппаратами ЭКГ, тонометрами, глюкометрами и термометрами. Все эти приборы оснащены функцией дистанционной передачи результатов исследований, работают в одной информационной платформе, которая интегрирована с региональной медицинской информационной системой.

«Применение медицинских приборов в качестве персональных медицинских помощников призвано снизить риски осложнений для пациентов с хроническими заболеваниями — артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Дистанционное наблюдение потенциально позволит достичь целевых уровней охвата населения диспансерным наблюдением, повысить эффективность использования средств в здравоохранении», - полагает Олег Сурнин, управляющий ООО «Открытый код», региональный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» по Самарской области.

«Цифровизация в здравоохранении уже значительно упростила работу медперсонала. Жалобы граждан на очереди или недоступность медицинских процедур или сервисов ушли в прошлое и стали скорее исключением из правил. Применение цифровых удаленных помощников - это следующий шаг в повышении качества медицинских услуг для граждан и еще один шаг к здоровью и процветанию наших граждан. Такой положительный опыт, учитывая применение полностью отечественный приборов и разработок, просто необходимо масштабировать и внедрять по всей стране», - отметил Антон Немкин.

Напомним, федеральный проект стартовал в этом году в шести субъектах РФ.

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина