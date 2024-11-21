Разработка СамГМУ заменит импортные материалы для микробиологического анализа

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В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России разработали материалы для проведения качественного анализа микробиологических образцов в клинико-диагностических лабораториях. Специальное матричное соединение представляет собой порошок, который позволяет определить тип микробиоты в биологическом образце. Разработка заменит импортные аналоги, а производственные мощности, имеющиеся в СамГМУ, позволяют покрыть потребности в матричных соединениях для всей страны.

«Эти соединения жизненно необходимы диагностам для определения типа микробиоты, поскольку ее тип определяет характер лечения и назначения антибиотикотерапии, - говорит руководитель лаборатории новых материалов Научно-образовательного профессионального центра генетических и лабораторных технологий (НОПЦ ГЛТ) СамГМУ Андрей Соколов. - Для этих целей используется масс-спектрометрическое оборудование, так называемое MALDI-TOF. Для его корректной работы, помимо образца микроорганизмов, необходимо матричное соединение и смесь растворителей, которые смешиваются с пробой, высеянной микробиологами. Все это устанавливается в прибор и производится масс-спектрометрический анализ по фрагментам разрушенных микробных клеток, которые были в пробе».

Раньше для этого использовались немецкие расходные материалы, но затем поставщик ушел с рынка, и в России осталась только китайская продукция, которая продается по высокой цене и не всегда отличается высоким качеством. Как пояснил инженер-исследователь НОПЦ ГЛТ СамГМУ Евгений Кветкин, перед химиками стояла задача снабдить микробиологов аналогом немецких матричных соединений, ничем не уступающих по качеству. Главная сложность производства таких расходных материалов в том, чтобы в них не было даже следов посторонних примесей, в том числе пыли, которой очень много в окружающем воздухе. Наличие примесей ухудшает качество матричного соединения, а значит, делает микробиологический анализ менее точным. Ученым удалось добиться в условиях лаборатории показателя чистоты не менее 99,9%.

«Испытания в нашей лаборатории показали, что производимые нами реагенты лучше оригинальных по ряду показателей, что подтвердили потенциальные потребители, которым мы отдали продукцию для тестирования, - говорит Андрей Соколов. – На данный момент разработка полностью готова к выходу на рынок».

Проект реализуется в рамках участия СамГМУ в программе Минобрнауки России «Приоритет 2030» (национальный проект «Наука и университеты»).