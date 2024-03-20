Разработка СамГМУ и ВМедА им. Кирова в 1,5 раза повышает скорость подготовки операций на черепе

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Специалисты Института инновационного развития (ИИР) Самарского государственного медицинского университета Минздрава России совместно с нейрохирургами Военно-медицинской академии им. Кирова разработали новый модуль реконструктивной хирургии для системы хирургической навигации AUTOPLAN. Он позволяет автоматически моделировать недостающий фрагмент черепа и в 1,5 раза сокращает время подготовки к реконструктивным операциям. Благодаря новой разработке также повысится эффективность проведения краниопластики.

Кроме того, инженерами ИИР доработана технология создания пресс-формы для изготовления недостающего фрагмента свода черепа из костного цемента. Благодаря интеграции программного обеспечения AUTOPLAN со слайсером, который управляет 3D-печатью, пресс-форма формируется автоматически на основании 3D-модели имплантата. Это также экономит время хирурга.

«Востребованность такой программы очень высока: наши хирурги регулярно проводят операции по замещению дефектов свода черепа, – рассказал начальник кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии им. Кирова Дмитрий Свистов. – К нам привозят бойцов из зоны СВО с ранениями, требующими неотложной хирургии, и новый модуль в 1,5 раза сокращает время подготовки к операции. Это критически важно для такого сложного вмешательства и положительно влияет на последующее восстановление пациентов».

Как рассказал директор Института инновационного развития СамГМУ Сергей Чаплыгин, новый модуль разработан совместно с ВМедА им. Кирова специально для планирования операций по замещению дефектов черепа у участников СВО.

«Наша команда разработчиков направления AUTOPLAN в Институте инновационного развития совместно со специалистами ВМедА им. Кирова создали модуль, внедрили его в работу военных хирургов и провели необходимое обучение, – говорит Сергей Чаплыгин. – По результатам мы получили положительную обратную связь и договорились о дальнейшем развитии сотрудничества».

Система хирургической навигации AUTOPLAN (Автоплан) – разработка Института инновационного развития СамГМУ Минздрава России. Позволяет выполнять планирование хирургических вмешательств и осуществлять интраоперационный контроль. Принцип действия комплекса основан на совмещении полученных координат положения инструмента в пространстве с 3D-моделью органов пациента. 3D-модель генерируется на основе загруженных инструментальных исследований пациента. Применение AUTOPLAN позволяет в разы увеличить точность и безопасность для пациента даже при самых сложных нейрохирургических вмешательствах, сокращает риск повреждения функционально значимых зон и снижает возможность послеоперационных осложнений. AUTOPLAN может применяться в таких областях, как нейрохирургия головного мозга и позвоночника, челюстно-лицевая хирургия, ЛОР-хирургия, эндокринология. В феврале 2024 года в Крыму прошла первая успешная урологическая операция с применением системы. AUTOPLAN выпускается в Центре серийного производства СамГМУ, запущенного в ноябре 2022 года с участием министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и ректора СамГМУ Александра Колсанова.