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Путин сделал вторую прививку от коронавируса

14 апреля 2021 15:18
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Президент надеется, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации.

Президент России Владимир Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата, передает ТАСС.

"Прямо сейчас <...> я сделал вторую прививку", - сообщил Путин в среду на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО)."Надеюсь, что все будет хорошо, - сказал он. - Даже не то, что надеюсь, уверен в этом". Путин выразил надежду, что другие участники заседания тоже последуют его примеру, в том числе из заботы о себе и своих близких.

Также глава государства выразил надежду, что пандемия скоро пойдет на спад, в том числе благодаря вакцинации. "Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно распространяем", - сказал он.

 

Фото:   ТАСС

 

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