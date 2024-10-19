Психолог: частные простуды и головные боли - симптомами выгорания

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Выгорание — это официальный диагноз, связанный с длительным стрессом на работе, с которым не удалось справиться. Данный диагноз признан в рамках исключительно профессиональной сферы и неприменим к другим жизненным ситуациям. О симптомах, причинах и профилактики выгорания рассказала 19 октября «Известиям» клинический психолог Алена Нижнева.

«Основные симптомы — это чувство истощения, отрешенность от рабочих ситуаций, проявление цинизма по отношению к работе, а также снижение производительности труда (заметно самому человеку и окружающим). Также при выгорании могут проявляться соматические симптомы в виде частых головных болей, расстройствах ЖКТ, мышечного напряжения, нарушения сна, эпизоды простуды, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония», — предупредила специалист.

По ее словам, к выгораю приводят такие внешние факторы, как чрезмерная или низкая загруженность на работе, отсутствие контроля за занятостью и временем, недружелюбные отношения на рабочем месте, непризнание успехов коллегами, низкая оплата труда, отсутствие карьерных перспектив, готовность сотрудника брать чрезмерные обязательства и стремление угождать другим людям в ущерб себе.

При наличии этих симптомов у руководителя или сотрудника отдела персонала психолог посоветовала убедиться, что условия труда оптимальны для ваших сотрудников и не являются потенциальными стрессорами и наметить возможные шаги по корректировке системных процессов. Например, предложить работникам выбирать часы работы, дать возможность один или два в неделю подключаться из дома, убедиться, что зарплатные вилки соответствуют рыночным, и начать сверять нагрузку с возможностями людей.

Нижнева отметила, что сотруднику стоит задуматься о смене места работы, если у него появляются симптомы выгорания.

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