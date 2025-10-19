Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
Причиной массового отравления в Бурятии стало онигири

19 октября 2025 10:57
183
причиной массового отравления в Бурятии стало онигири

Причиной массового отравления в Бурятии стало онигири, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, большинство отравившихся если именно это блюдо.

По последним данным, в Улан-Удэ с острой кишечной инфекцией госпитализированы 36 человек, из них больше 20 – дети. Один пациент в реанимации. Всего на данный момент зафиксированы 43 случая отравления.

"Онигири стало причиной массового отравления в Бурятии", – говорится в публикации издания Baza.

В Telegram-канале Минздрава Бурятии рассказали, что вспышка острой кишечной инфекции, зарегистрированная накануне вечером в Улан-Удэ, связана с "не соответствующей требованиям качества" готовой пищевой продукцией производства ООО "Восток" (Улан-Удэ), реализованной в магазинах торговой сети "Николаевский", пишет Смотрим. 

Здравоохранение
19 октября 2025  10:57
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
17 октября 2025  20:18
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
635
Врачам удалось избавить его от мучительных симптомов и предотвратить угрозу жизни, с которой он столкнулся из-за развившихся осложнений.
17 октября 2025  16:43
В Клиниках СамГМУ вернули к полноценной жизни молодого пациента, страдавшего от мочекаменной болезни
639
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
17 октября 2025  13:40
У 34,25% жителей Самары есть предрасположенность к дефициту витамина D
439
Как отметил главный врач Пестравской больницы Виктор Решетников, приход опытного специалиста – всегда значимое событие для медучреждения.
16 октября 2025  19:00
В Пестравскую ЦРБ трудоустроился новый участковый педиатр Абдусалом Исмонов
625
Новые ФАПы будут укомплектованы современным медицинским оборудованием.
16 октября 2025  18:49
В Похвистневском районе возводят пять фельдшерско-акушерских пунктов
608
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
16 октября 2025  18:30
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
620
В регионе работают более 700 врачей-анестезиологов-реаниматологов.
16 октября 2025  16:20
16 октября – Всемирный День анестезиолога - реаниматолога
602
Юные жители Самарской области проходят иммунизацию от гриппа как в прививочных пунктах детских поликлиник, так и в образовательных учреждениях.
15 октября 2025  14:55
67 тысяч юных тольяттинцев прошли вакцинацию от гриппа
742
Как правильно мыть руки.
15 октября 2025  14:50
15 октября — Всемирный день чистых рук
709
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15339
В центре внимания
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
152
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
147
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
176
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
508
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
492
