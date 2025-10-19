183

Причиной массового отравления в Бурятии стало онигири, пишет Telegram-канал Baza. По его данным, большинство отравившихся если именно это блюдо.

По последним данным, в Улан-Удэ с острой кишечной инфекцией госпитализированы 36 человек, из них больше 20 – дети. Один пациент в реанимации. Всего на данный момент зафиксированы 43 случая отравления.

В Telegram-канале Минздрава Бурятии рассказали, что вспышка острой кишечной инфекции, зарегистрированная накануне вечером в Улан-Удэ, связана с "не соответствующей требованиям качества" готовой пищевой продукцией производства ООО "Восток" (Улан-Удэ), реализованной в магазинах торговой сети "Николаевский", пишет Смотрим.