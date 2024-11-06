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Порядка 80 обновленных объектов медучреждений, более 50 новых ФАПов, новое тяжелое оборудование: в проекте бюджета предусмотрены масштабные вложения в здравоохранение

6 ноября 2024 13:01
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Порядка 80 обновленных объектов медучреждений, более 50 новых ФАПов, новое тяжелое оборудование: в проекте бюджета предусмотрены масштабные вложения в здравоохранение

В ближайшие три года в Самарской области планируют вложить значительные региональные средства в развитие системы здравоохранения. Масштабные вложения предусмотрены в проекте областного бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Он был основан на поручениях губернатора Вячеслава Федорищева, которые были сформированы в ходе сбора предложений жителей во время его рабочих поездок в муниципалитеты области и заложены в Программу социально-экономического развития Самарской области. Приоритетом при формировании бюджета стало сохранение его социальной направленности.

Так, на развитие сферы здравоохранения на ближайшие три года планируется выделить более 124 млрд. рублей. Из них на 2025 год – 42,6 млрд. рублей.  Средства распределят на обновление медучреждений региона, оснащение их новым оборудованием, возведение современных фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, после принятия Закона о федеральном бюджете будут доведены средства из федерального бюджета, в том числе на финансирование национальных проектов.

В частности, для повышения доступности высокотехнологичной диагностики планируется приобрести 4 новых аппарата магнитно-резонансной томографии. Соответствующее поручение ранее дал глава региона. Оборудование установят в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина, в самарской горбольнице №6, а также в медучреждениях Сызрани и Новокуйбышевска. Благодаря новым аппаратам в государственных бюджетных учреждениях Самарской области проходить исследования ежегодно будут дополнительно более 15 тысяч человек.

Более 2 млрд руб. с учетом софинансирования из федерального бюджета в 2025 году будет направлено на обновление учреждений здравоохранения. Это в два раза больше по сравнению с текущим годом. Средства позволят капитально отремонтировать более 80 объектов медучреждений. В их числе крупные — роддом Самарской городской клинической больницы № 2 имени Н.А.Семашко, корпус больницы им. В.Д.Середавина», отделение больницы №1 имени Н. И. Пирогова, поликлиническое подразделение Самарской поликлиники № 14, поликлиники Волжской районной клинической больницы в селе Дубовый Умет, главный корпус Приволжской центральной районной больницы и другие.

«Инвестиции в здравоохранение — это инвестиции в будущее страны. Поддержка и обновление медицинских учреждений, в том числе и роддомов — это залог здоровья будущих поколений. Дополнительное оснащение учреждений региона высокотехнологичным оборудованием, в том числе аппаратами МРТ, позволит повысить уровень оказания медицинской помощи жителям региона», — отметил главный врач Самарской городской клинической больницы № 2. им. Н.А. Семашко Яков Резников.

Кроме того, в следующем году будут возведены 53 новых здания фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. На эти цели будет направлено до 435 млн. руб. с учетом софинансирования из средств федерального бюджета. Возведение 34 аналогичных зданий ФАПов завершается в текущем году. Благодаря этому более 20 тыс. человек смогут получать первичную помощь в современных условиях.

«Возведение новых фельдшерско-акушерских пунктов — это важный шаг к улучшению доступности и качества медицинской помощи для наших граждан. Мы сможем обеспечить оперативную помощь и поддержку в самых удаленных уголках нашего региона. Мы уверены, что эти изменения помогут не только улучшить здоровье населения, но и повысить уровень доверия к системе здравоохранения», — поделился главный врач Волжской районной клинической больницы Сергей Братко.

Также ожидается значительное обновление автопарка скорой медицинской помощи. Планируется закупка не менее 50 единиц новых автомобилей на сумму 450 млн. руб. Для службы неотложной медицинской помощи будут поставлены порядка 200 машин, что в 2 раза больше чем в этом году.

 

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Здравоохранение
Порядка 80 обновленных объектов медучреждений, более 50 новых ФАПов, новое тяжелое оборудование: в проекте бюджета предусмотрены масштабные вложения в здравоохранение
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Порядка 80 обновленных объектов медучреждений, более 50 новых ФАПов, новое тяжелое оборудование: в проекте бюджета предусмотрены масштабные вложения в здравоохранение
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