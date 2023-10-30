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Почти 6 тысяч жителей Смышляевки прошли диспансеризацию и профосмотры в обновленной поликлинике

30 октября 2023 16:46
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По итогам обследований у 2 пациентов Смышляевского отделения выявлены онкологические заболевания. У 87 жителей диагностированы нарушения в работе сердца и сосудов.

Отделение Волжской районной больницы преобразилось в прошлом году благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В рамках масштабной модернизации в поликлинике обновлен интерьер, расширен штат специалистов и внедрены технологии бережливого производства.

Кабинеты оснащены современным диагностическим оборудованием и новой мебелью. Посетителей встречают открытая регистратура и зоны комфортного ожидания приема. Пересмотрена маршрутизация пациентов с учетом принципа разделения потоков.

 «Пациенты, посещающие поликлинику с профилактической целью, — чтобы пройти диспансеризацию или медосмотр, проконсультироваться с врачом в рамках диспансерного наблюдения, — не встречаются с другими потоками. Жители проходят обследования быстро и без очередей. С начала года диспансеризацию в поликлинике прошли свыше 4600 человек, а профосмотры — около 1,5 тысяч», — рассказал главный врач Волжской больницы Сергей Братко.

По итогам обследований у 2 пациентов Смышляевского отделения выявлены онкологические заболевания. У 87 жителей диагностированы нарушения в работе сердца и сосудов. Более 120 человек направлены на углубленное обследование.

 «Разъясняем жителям, что поликлинику нужно посещать регулярно — вне зависимости от самочувствия. Диспансеризация даст достоверную картину состояния вашего здоровья и факторах риска», — подчеркнул Сергей Братко.

Напомним, в этом году в поселке Смышляевка началось строительство поликлиники на 1062 посещения в смену. В новом отделении будут вести прием участковые врачи-терапевты и педиатры, специалисты узкого профиля. Планируется организовать работу стоматологической, клинико-диагностической и рентгенодиагностической служб, оснащенных новой современной техникой, в том числе аппаратами КТ и МРТ.

 Также благодаря нацпроекту обновлены 3 отделения Волжской ЦРБ — в поселках Петра-Дубрава, Стройкерамика и Курумоч. В поселках Тридцатый, Новоберезовский и Домашкины Вершины возведены новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. В этом году такое подразделение появится в селе Преображенка, сообщает пресс-служба минздрава СО.
 

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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