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Почти 100 женщин с раком молочной железы прошли реабилитацию в новом отделении онкодиспансера в Самаре
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Почти 100 женщин с раком молочной железы прошли реабилитацию в новом отделении онкодиспансера в Самаре

10 октября 2022 17:37
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Пациент после операции не прерывает реабилитацию, а переходит ко второму, более расширенному перечню процедур под наблюдением хирургов и реабилитологов.

На базе стационара Самарского областного клинического онкологического диспансера в этом году открылось круглосуточное отделение медицинской реабилитации. В этом подразделении реабилитационную помощь получают пациентки с раком молочной железы после хирургического лечения. Главная особенность и преимущество такого подразделения – непрерывность лечения.

Пациент после операции не прерывает реабилитацию, а переходит ко второму, более расширенному перечню процедур под наблюдением хирургов и реабилитологов.

Как отмечают специалисты, более 90% случаев рака груди успешно поддается лечению при условии своевременного выявления.

Основным методом лечения рака молочной железы является - хирургический. В зависимости от состояния здоровья пациента, и распространенности онкологического процесса, определяется метод и возможность хирургического вмешательства. В онкологическом отделении областного онкодиспансера ежегодно выполняется около 1200 операций, большая часть из которых –органсохранные. Также по показаниям женщине может быть выполнено реконструктивно-пластическое восстановление груди. Таких операций ежегодно в отделении опухолей молочной железы №1 проводится более 100.

«Радикальное удаление молочных желез считается наиболее эффективным методом лечения рака груди. При отсутствии противопоказаний во время операции мы выполняем одномоментную реконструктивную пластику молочных желез для того, чтобы пациентка не только сохранила психологический комфорт, но и вернула телу эстетику. Для профилактики рака молочной железы, каждой женщине необходимо регулярно проводить самообследование груди, проходить УЗИ, а после 40 лет обязательно выполнять маммографию. В случае обнаружения новообразования нужно незамедлительно обратиться к врачу-онкологу для дополнительного обследования. Важно помнить, что здоровье – ваша главная ценность», - рассказал врач-онколог-хирург отделения опухолей молочной железы №1 Максим Ткачев.

Одним из важнейших этапов восстановления при отсутствии прогрессии заболевания является медицинская реабилитация. Грамотно составленная схема реабилитации позволяет в максимально короткие сроки вернуть пациента к привычной жизни.

Жительница Шигонского района Светлана Михайловна после приёма врача и обследования в местной больнице была направлена для специализированного лечения в областной онкодиспансер. У пациентки было диагностировано онкологическое заболевание молочной железы 1 стадии. После успешно проведенной операции по радикальному удалению молочных желез с одномоментным восстановлением груди лечащий врач рекомендовал пройти 7-дневную реабилитацию на базе стационара диспансера.

«Конечно, это было неожиданно, узнать, что у меня такое заболевание, ведь я слежу за здоровьем. В этой ситуации меня очень поддержали родные. Я очень быстро прошла обследования в диспансере, мне сделали операцию. Я очень довольна, что осталась здесь на реабилитации. Со мной каждый день занимаются врачи, проводит беседы психолог», - отметила Светлана Михайловна.
Пациентов направляют на реабилитацию по назначению лечащего врача.

«Важность реабилитации в стационаре в том, что состояние пациента оценивает мультидисциплинарная команда специалистов. Они ставят реабилитационный диагноз, формируют реабилитационную цель, и исходя из этого формируют программу индивидуальной комплексной реабилитации. Основная цель этой программы – активизировать физический статус пациента перед выпиской, чтобы максимально вернуть ему утраченные функции и сохранить качество жизни», - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации областного онкодиспансера Татьяна Сивохина.

Ежегодно октябрь считается месяцем борьбы с раком груди, цель которого - акцентировать внимание общества на проблемах, связанных с онкологическими заболеваниями молочных желез, повысить осведомлённость населения о подходах к профилактике рака груди, его раннему выявлению и лечению. В настоящее время рак молочной железы занимает лидирующие позиции в статистике заболеваемости у женщин Самарской области.

Борьба с онкологическими заболеваниями — одно из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения. Особое внимание уделяется профилактике, раннему выявлению и лечению онкологических заболеваний, а также открытию центров амбулаторной онкологической помощи, где пациенты могут пройти уточняющую диагностику в случае подозрения на новообразования на самом современном оборудовании экспертного класса.

 

Фото:   минздрав СО

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