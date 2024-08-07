Почти 1 миллион жителей Самарской области прошли профилактический медосмотр и диспансеризацию

51

Почти 1 миллион жителей Самарской области в возрасте 18 лет и старше прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию.



Специалисты напоминают, диспансеризация, которую бесплатно может пройти каждый житель региона, позволяет выявить предрасположенность к заболеваниям сердца.



«На первом этапе диспансеризации проводятся исследование крови на уровень глюкозы и холестерина, электрокардиография в покое и измерение артериального давления. Кроме того, врач проводит анкетирование, осмотр и определяет суммарный сердечно-сосудистый риск в зависимости от возраста пациента. При выявлении показаний врач назначает также другие обследования, позволяющие выявить заболевания сердечно-сосудистой системы», - отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа Юрий Мальшин.



Также диспансеризация направлена на выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К таким факторам относятся:

повышенное содержание холестерина в крови

повышенное артериальное давление

курение.



«Именно эти факторы повышают риск развития фатальных сердечно-сосудистых осложнений, то есть риск смерти. Также к провоцирующим факторам относится низкая физическая активность, нездоровое и несбалансированное питание с повышенным количеством жиров и углеводов в рационе, избыточная масса тела и стрессы», - подчеркнул Юрий Мальшин.



По итогам диспансеризации:

у 26637 человек впервые были диагностированы болезни системы кровообращения - артериальная гипертензия, ишемические болезни сердца, цереброваскулярные болезни.

высокий (5% и более) или очень высокий (10% и более) суммарный абсолютный сердечно-сосудистый риск выявили у 117342 человека.

у почти 69% обследованных - 678853 человека выявили один или несколько факторов риска, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний.



После профилактического осмотра или диспансеризации врач обязательно дает дальнейшие рекомендации и при необходимости назначает специализированное лечение.



Диспансеризация помогает не только предупредить риски развития хронических неинфекционных заболеваний и диагностировать их на ранней стадии, но и позволяет проверить репродуктивное здоровье.



Напоминаем, профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно. Диспансеризация граждан в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.



Работодатели могут организовать диспансеризацию своих сотрудников по месту работы или в ближайшей к предприятию медицинской организации.



Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», которые реализуются по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов