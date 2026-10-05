Сотрудники администрации Исаклинского района обвиняются в получении взятки

Следователем Шенталинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области предъявлено обвинение начальнику отдела архитектуры и градостроительства управления закупок и строительства и заместителю руководителя управления организации закупок, архитектуры и строительства администрации м.р. Исаклинский Самарской области. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в сентябре 2026 года фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, получили от представителя подрядчика 130 тысяч рублей в качестве взятки за действия в его пользу при заключении муниципальных договоров на выполнение строительных работ.

В отношении обвиняемых по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ФСБ России по Самарской области, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.