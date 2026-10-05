Скончался исполнитель русского шансона Леонид Телешев

В возрасте 64 лет скончался известный российский шансонье, автор и исполнитель песен, музыкальный продюсер Леонид Телешев. Об этом 5 октября сообщил певец Паскаль (настоящее имя — Павел Титов), пишут "Известия" со ссылкой на ТАСС.

«Леонид умер вчера вечером», — рассказал он.

С юности музыкант близко дружил с Михаилом Воробьевым, который впоследствии получил широкую известность под псевдонимом Михаил Круг. В 1992 году Телешев оказал товарищу ключевую помощь в записи его знакового альбома «Жиган-лимон», а также стал самым первым слушателем знаменитой композиции «Владимирский централ», которую Круг впервые исполнил для него в бане. В знак признательности за многолетнюю поддержку шансонье посвятил другу несколько своих произведений.

После трагической гибели Круга в 2002 году Телешев активно помогал его вдове Ирине. В этот же период он запустил личную концертную карьеру, выпустив в 2003 году дебютный сольный альбом «Я шел к тебе», а годом позже записал с Ириной Круг совместный дуэт «Друзьям».

С 2003 года Телешев выступал бессменным организатором ежегодного тверского фестиваля русского шансона памяти своего погибшего друга и активно содействовал продвижению молодых исполнителей в этом жанре.