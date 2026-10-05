В Самаре состоятся игры 1/2 финала Центральной лиги КВН «Самара»

6 и 14 октября в 19:00 в МТС Live холл (КРЦ «Звезда») состоятся игры 1/2 финала Центральной лиги КВН «Самара». Участниками игр станут команды со всех уголков России, которые будут сражаться за проход в финал.
6 октября
«Соня Эриксон», г. Минск
«Сборная Самары», г. Самара
«На крыло», г. Сызрань
«Второе дыхание», г. Самара
14 октября
«Диафильмы», г. Пенза
«О», г. Оренбург
«8-900», г. Ростов-на-Дону
«Факультеты СамГТУ», г. Самара
«Не москвичи», г. Пушкино
Центральная лига МС КВН «Самара» – это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.
Игры Центральной лиги «Самара» Международного союза КВН проходят при поддержке администрации г.о. Самара. Игры движения «Самарский КВН» проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.
Фото: Движение «Самарский КВН»