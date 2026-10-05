В Самаре состоятся игры 1/2 финала Центральной лиги КВН «Самара»

6 и 14 октября в 19:00 в МТС Live холл (КРЦ «Звезда») состоятся игры 1/2 финала Центральной лиги КВН «Самара». Участниками игр станут команды со всех уголков России, которые будут сражаться за проход в финал.

6 октября

«Соня Эриксон», г. Минск

«Сборная Самары», г. Самара

«На крыло», г. Сызрань

«Второе дыхание», г. Самара

14 октября

«Диафильмы», г. Пенза

«О», г. Оренбург

«8-900», г. Ростов-на-Дону

«Факультеты СамГТУ», г. Самара

«Не москвичи», г. Пушкино

Центральная лига МС КВН «Самара» – это стартовая площадка для команд, стремящихся заявить о себе на всероссийском уровне и попасть в главные телевизионные лиги Клуба Веселых и Находчивых. Через призму КВН, коллективы обмениваются опытом, знакомятся с единомышленниками из разных регионов страны и создают большое сообщество квнщиков.



Игры Центральной лиги «Самара» Международного союза КВН проходят при поддержке администрации г.о. Самара. Игры движения «Самарский КВН» проходят при поддержке Правительства Самарской области и Министерства молодёжной политики Самарской области.

Фото: Движение «Самарский КВН»