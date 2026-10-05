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В САТОБ прошёл показ балета «Жизель» в исполнении ведущей профессиональной балетной труппы Латинской Америки – Национального балета Кубы

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3 октября на сцене САТОБ прошёл показ балета А. Адана «Жизель» (6+) в исполнении ведущей профессиональной балетной труппы Латинской Америки – Национального балета Кубы в рамках гастрольного тура, продолжающего российско-кубинское культурное сотрудничество

3 октября на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича прошёл показ балета А. Адана «Жизель» (6+) в исполнении ведущей профессиональной балетной труппы Латинской Америки – Национального балета Кубы в рамках гастрольного тура, продолжающего российско-кубинское культурное сотрудничество.

Выступление именитого коллектива состоялось в сопровождении Симфонического оркестра Шостакович Опера Балет под управлением дирижёра Идальгель Маркетти, а также при участии артистов балета нашего театра.

Организатор – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В беседе с представителя СМИ солисты Национального балета Кубы выразили благодарность службам театра за всестороннюю поддержку и профессиональную работу. Отметили, что для них это большая ответственность – представить свою версию «Жизели» российской публике, хорошо знакомой с классическим балетным репертуаром. Артисты высоко оценили красоту интерьеров театра, его архитектуру, пространство сцены и условия для работы, а также самарского зрителя.

Отдельно Дани Эрнандес – исполнитель партии Альбрехта герцога Силезии подчеркнул высокое значение выступления в сопровождении оркестра самарского театра. По его словам, живая музыка особенно важна для танцовщиков: она помогает чувствовать темп, настроение и драматургию спектакля, а взаимодействие с местными музыкантами делает представление ещё более цельным.

После спектакля гостей сцены приветствовали и.о. министра культуры Самарской области Владислав Лихачев, генеральный директор Шостакович Опера Балет Наталия Макарова и художественный руководитель балета нашего театра Юрий Бурлака, которые отметили мастерство артистов Национального балета Кубы, работу педагогов и дирижёра, а также выразили желание продолжить творческое взаимодействие и вновь увидеть кубинскую труппу на самарской сцене.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес оркестра театра, который под руководством дирижёра Идальгель Маркетти сопровождал спектакль. Музыка Адольфа Адана стала важной частью встречи двух балетных традиций.

Действующие лица и исполнители:

Жизель – Вьенгсай Вальдес

Альбрехт, герцог Силезии – Дани Эрнандес

Иларион, егерь – Эрнесто Диас

Берта, мать Жизель – Клотильда Пеон

Принц Кортлендский – Аньело Монтеро

Батильда, его дочь – Надила Эстрада

Вильфрид, друг герцога – Йанкьэль Васкес

Начальник лагеря – Альваро Торанцо

Подруги – Каролина Эстрада, Франческа Гарсиа, Лаура Камила, Джина Моралес, Алианед Морено, Ана Пессино

Друзья – Алехандро Альдерете, Луис Фернандес, Карлос Лино, Берто Риверо

Мирта, повелительница вилис – Надила Эстрада

Мойна, вилиса – Каролина Эстрада

Зилма, вилиса – Габриэла Друйет

Либретто Теофиля Готье, Вернуа де Сен-Жоржа и Жана Коралли по мотивам немецкой народной легенды в пересказе Генриха Гейне.

Хореография Алисии Алонсо по оригинальной постановке Жана Коралли и Жюля Перро. Сценография и костюмы Сальвадора Фернандеса.

 

Фото:   Анна Рубакова / пресс-служба САТОБ

Теги: Самара

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