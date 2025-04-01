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Первые в России: в Самарской области открыли региональный центр медико-социального проекта «Звёздная страна»

1 апреля 2025 13:58
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Первые в России: в Самарской области открыли региональный центр медико-социального проекта «Звёздная страна»

В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина на базе педиатрического корпуса открыли первый в России региональный центр «Звездная страна». Автором медико-социального проекта выступил один из ведущих детских кистевых хирургов России, заведующий детским травматологическим отделением Клиники высоких медицинских технологий им. Н.И. Пирогова СПбГУ Владимир Заварухин. 

Центр в Самаре начал свою работу при поддержке Правительства Самарской области и Российского детского фонда. Его открытие стало важной вехой для проекта, расширяя возможности в области медицины и социальных услуг. В центре внедрена система телемедицины, позволяющая консультировать детей с врачами удаленных медицинских учреждений, а также разработана облачная CRM система для эффективной обработки данных и автоматизации процесса помощи детям.

По словам министра здравоохранения Самарской области Андрея Орлова, это пилотный проект для региона, в рамках которого оказывается адресная медицинская помощь ведущих врачей региона и федеральных центров детям-сиротам с тяжелыми патологиями.

«Мы стали первым регионом в стране, кто создал общий медико-социальный проект. Он направлен именно на помощь тем детишкам, кто остался без помощи родителей. Важно, что мы сможем оказывать помощь совместно со специалистами федерального уровня. Чем раньше мы справимся с врожденной патологией у детей, тем больше шансов вырастить здоровое поколение. В этом есть большая потребность и необходимость. Надеюсь, что этот проект будет активно внедряться по всей стране. Благодарю всех коллег из федерального центра, которые выразили неравнодушие и желание оказать нам помощь, а также нашим специалистам, которые принимают в этом участие и входят в единую команду», - отметил Андрей Орлов.

Как только в детский дом поступает ребёнок с определенной деформирующей патологией опорно-двигательного аппарата, фонд оказывает содействие в организации консилиума врачей. Вместе они анализируют состояние, организуют дообследование и составляют индивидуальный маршрут лечения, а также сопровождают пациентов до места лечения.

«Самарская область является первым регионом, где мы организовали такой центр. Мы активно общаемся с директорами детских домов. Когда у них появляется ребенок с определенной патологией, они обращаются в фонд», - рассказала председатель Российского благотворительного фонда, врач-педиатр Наталья Кабанова.

Врио заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая уточнила, что в регионе проживает более 6 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей. Около 700 из них — в специализированных учреждениях.

«Звездная страна» дает ребятам возможность высокотехнологичной помощи, которую возможно получить только в федеральном центре, - отметила она. - Пятеро детей уже прооперированы в федеральных центрах в рамках реализации проекта».

По словам Натальи Кабановой, помимо непосредственной работы с детьми центр будет оказывать и методическую поддержку специалистам. Здесь развивается «академия» с мультидисциплинарной командой, которая будет делиться опытом.

Первым шагом в этом направлении стала приуроченная к открытию центра конференция, посвященная вопросам ведения сложных пациентов в педиатрии. В качестве спикеров выступили выдающиеся детские хирурги, неврологи, педиатры, диетологи, специалисты паллиативной службы из Самары, Москвы и Санкт-Петербурга. Участники обсудили инновационные методы лечения и реабилитации, а также вопросы взаимодействия специалистов. «Посетить» конференцию в онлайн-режиме смогли врачи со всех регионов России.

Фото – Министерство здравоохранения Самарской области

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