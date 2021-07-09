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Педиатр назвала вредные продукты для детского питания

9 июля 2021 17:32
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Проблемы со здоровьем у ребенка могут вызвать не только самые распространенные вредные продукты - чипсы, фастфуд и газировка.

Проблемы со здоровьем у ребенка могут вызвать не только самые распространенные вредные продукты - чипсы, фастфуд и газировка, но и грибы, глазированные сырки и роллы: о 10 самых неполезных продуктах, которыми мы кормим своих детей рассказала РИА Новости профессор, директор НИИ детства Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

"Колбасы, сосиски, копчености, куры-гриль. Детям до 4 лет категорически нельзя употреблять в пищу такие мясные блюда, так как они содержат повышенное количество красителей, эмульгаторов, консервантов, солей",- поделилась специалист.

Также, по её словам, не стоит давать детям газированные напитки и пакетированные соки, лучше отдать предпочтение натуральным домашним морсам, компотам, свежевыжатым сокам или простой воде.

"Газировка содержит много сахара, а газы негативно воздействуют на ЖКТ... Пакетированные соки допустимы в детском рационе только после 3-х лет в разбавленном состоянии 1:1", - рассказала Одинаева.

Она отмечает, что искусственные ароматизаторы, красители, растительные жиры многократного использования - канцерогены в больших количествах, содержащиеся в фаст-фуде, сухариках и чипсах, также негативно воздействуют на ЖКТ.

"Любая рыба без термической обработки может содержать паразитов", – говорит Одинаева о любимых для многих сушах и роллах.

Также врач посоветовала не кормить детей полуфабрикатами, готовыми блюдами из магазина - они содержат много солей, искусственных добавок и почти не содержат белка. Также стоит исключить из рациона ребенка консервы, соленья и специи - они задерживают воду в организме, что негативно сказывается на работе почек.

"Вероятность отравления детей грибами достаточно велика, кроме того, организму требуется больше времени для их переваривания", - сказала специалист.

По словам Одинаевой, мороженое противопоказано детям до 3-х лет из-за большого содержания загустителей, консервантов, искусственных ароматизаторов, растительных жиров, лучше сделать для ребенка натуральное мороженое.

"Все мы привыкли к тому, что детский день рождения сопровождается вкусным тортом, торжественным задуванием свечей. Однако торты – выпечка калорийная, содержащая в своем составе много сахара, консервантов, ароматизаторов и красителей. Если хотите порадовать ребенка, испеките домашний десерт, следите за условиями хранения и количеством употребления лакомства", – советует врач.

"Коварным" лакомством также врач назвала глазированные сырки.

"Дело в том, что глазированные сырки содержат много жиров, сахара, нередко в них добавляют соевые заменители шоколада. Калорийность такого продукта достаточно велика. Поэтому употребление творожного десерта необходимо ограничить", – поясняет педиатр.

 

Фото:   pixabay

Теги: педиатр питание ребенка

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