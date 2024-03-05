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Пациенты Тольяттинской поликлиники №2 проходят диагностику на новом оборудовании

5 марта 2024 21:06
63
Специалисты работают на современной системе ультразвуковой визуализации высокого класса.

Специалисты работают на современной системе ультразвуковой визуализации высокого класса. Аппарат приобретен благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

Оборудование оснащено датчиками для диагностики заболеваний брюшной полости, малого таза, сосудов, а также для исследования предстательной железы. За месяц на нем выполнили свыше 600 исследований.

«Система обладает высоким качеством визуализации, что позволяет детально рассмотреть исследуемый участок и выявить патологию на ранней стадии. Пациенты обращаются к нам как для первичного исследования по направлению лечащего врача, так и для отслеживания динамики и корректировки лечения», – рассказала врач ультразвуковой диагностики Александра Кичурина.

Напомним, в 2023 году новое УЗИ-оборудование получили 17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году в медучреждения региона также поставлен 31 современный аппарат для ультразвуковой диагностики.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Всего в 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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Специалисты работают на современной системе ультразвуковой визуализации высокого класса.
5 марта 2024  21:06
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