Пациенты Тольяттинской поликлиники №2 проходят диагностику на новом оборудовании

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Специалисты работают на современной системе ультразвуковой визуализации высокого класса. Аппарат приобретен благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



Оборудование оснащено датчиками для диагностики заболеваний брюшной полости, малого таза, сосудов, а также для исследования предстательной железы. За месяц на нем выполнили свыше 600 исследований.



«Система обладает высоким качеством визуализации, что позволяет детально рассмотреть исследуемый участок и выявить патологию на ранней стадии. Пациенты обращаются к нам как для первичного исследования по направлению лечащего врача, так и для отслеживания динамики и корректировки лечения», – рассказала врач ультразвуковой диагностики Александра Кичурина.



Напомним, в 2023 году новое УЗИ-оборудование получили 17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани. В этом году в медучреждения региона также поставлен 31 современный аппарат для ультразвуковой диагностики.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. Всего в 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО