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Пациенты Самарской больницы №4 проходят исследования на новом оборудовании

17 сентября 2024 16:14
168
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение».

Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение». Оборудование установлено в поликлиническом отделении №2 по адресу улица Челюскинцев, 1.

Специалисты уже оценили возможности нового оборудования.

«Современное цифровое оборудование позволяет сократить время приема, избавляет от необходимости проявления пленок и обеспечивает высокую четкость изображений. Все исследования хранятся в общей базе. При необходимости двойное чтение флюорографических снимков повышает точность диагностики. Это особенно важно для раннего выявления заболеваний легких», – отметила главный врач Самарской больницы №4 Наталья Виктор.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

 

 

Теги: Медицина Самара

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