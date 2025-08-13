Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании

73

Пациенты Хворостянской центральной районной больницы проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании. Современный видеоколоноскоп поставлен в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".



Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования – современного видеоколоноскопа. Колоноскопия проводится определенным возрастным группам населения в рамках диспансеризации. Показания к исследованию на первом этапе диспансеризации выявляет врач-терапевт.



«Данный метод также является необходимым инструментом диспансерного наблюдения пациентов с полипами, хроническими заболеваниями толстого кишечника и иной патологией. Реализация данного направления на месте существенно повышает эффективность оказания медицинской помощи населению района»,– отметил и. о. главного врача Николай Кузьмин.



Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО