Будьте осторожны.
14 августа в губернии сохраняются грозы, в дневные часы ожидаются ливни, возможен град
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании
Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Сотрудниками УФСБ СО пресечена деятельность тольяттинца, причастного к изготовлению и сбыту наркотических средств 
Вопросы обеспечения региональной безопасности и взаимодействия с правоохранительными структурами будет курировать заместитель председателя Правительства Никита Зубко.
Максим Ковалев покинул пост вице-губернатора региона
К участию в Конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 5 до 14 лет, семьи имеющие детей.
Самарская областная детская библиотека объявила старт областного конкурса творческих работ "Детство без опасности"
Благодаря этому исследователи смогли наблюдать за антилопами с близкого расстояния, не вызывая испуга у диких животных.
В Китае животноподобного робота внедрили в стадо малоизученных антилоп на Тибетском нагорье
До внедрения видеоаналитики данные о количестве и содержимом палет собирались по отчетам сотрудников. Это могло приводить к ошибкам и затрудняло быструю проверку, если возникали сомнения.
Видеоаналитика Билайн Big Data & AI раскрыла «тайну» палет с язычками и круассанами на производстве полуфабрикатов
Он заплатит штрафа в доход государства.
В Красноярском районе экс-глава сельского поселения осужден за воспрепятствование предпринимательству
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Пациенты Хворостянской ЦРБ проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании

13 августа 2025 17:30
73
Диагностика рака и контроль заболеваний. Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования..

Пациенты Хворостянской центральной районной больницы проходят исследования на новом эндоскопическом оборудовании. Современный видеоколоноскоп поставлен в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Врач-эндоскопист прошел специальное обучение и оценил возможности нового оборудования – современного видеоколоноскопа. Колоноскопия проводится определенным возрастным группам населения в рамках диспансеризации. Показания к исследованию на первом этапе диспансеризации выявляет врач-терапевт.

«Данный метод также является необходимым инструментом диспансерного наблюдения пациентов с полипами, хроническими заболеваниями толстого кишечника и иной патологией. Реализация данного направления на месте существенно повышает эффективность оказания медицинской помощи населению района»,– отметил и. о. главного врача Николай Кузьмин.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В этом году в медучреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

