Пациенты чапаевской больницы проходят обследования на новом компьютерном томографе

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Пациенты первичного сосудистого отделения в Чапаевске проходят обследования на новом компьютерном томографе. Он поставлен в городскую больницу по национальному проекту «Здравоохранение».



Компьютерная томография помогает в диагностике и оперативном принятии решения о видах и методах лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и другими патологиями. В конце 2023 года в отделение Чапаевской больницы на замену старому компьютерному томографу был поставлен новый аппарат.



«Современный томограф позволяет получить 64 среза исследуемого участка, что в 4 раза больше, чем выполнял предыдущий аппарат. Его работа существенно сократит сроки диагностики, что крайне важно при сосудистых патологиях. Это улучшит доступность и качество оказания медицинской помощи для пациентов с инсультами. Теперь мы получаем высокое разрешение изображений, видим мельчайшие детали анатомических структур и быстро расшифровываем результаты», - рассказал заведующий отделением лучевой и функциональной диагностики Чапаевской больницы Виктор Жигулев.



Под установку КТ было отремонтировано помещение, сотрудники прошли обучение.



В Самарской области в круглосуточном режиме работают 16 специализированных сосудистых центров, материально-техническая база которых обновляется благодаря нацпроекту.



Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. В Самарской области работа по укреплению системы здравоохранения, улучшению условий оказания медицинской помощи ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. В рамках нацпроекта в подразделения службы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями за последние годы всего поставлены 116 единиц современного оборудования, в том числе ангиографы, аппараты КТ и МРТ.

Фото: минздрав СО