Пациенты с COVID-19 получают лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы

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Пациенты с COVID-19 из Сызрани и близлежащих районов получают стационарное лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы.



Напомним, в период пандемии благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обновлена инфраструктура инфекционной службы. В регионе возведены новые современные ковид-госпитали в Самаре и Тольятти. Построен отдельный инфекционный корпус в Сызрани, продолжается подготовка 100-коечного корпуса областной детской инфекционной больницы.



В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов. Подразделения оснащены всем необходимым оборудованием - рентгенологическим, ультразвуковым, функциональным, стерилизационным, физиотерапевтическим, а также лабораторией с возможностью выполнения исследований бактериологического уровня и ПЦР — диагностики. Организовано централизованное снабжение медицинским кислородом каждой палаты.



В настоящее время на базе стационара развернут инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на 22 койки. За время работы корпуса в новых условиях помощь получили более 1000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.



«Сейчас пациент с COVID-19 – это, как правило, человек старше 50 лет, имеющий сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, гипертонию, хроническую обструктивную болезнь легких. Это пациенты из группы риска, которым в период пандемии особенно рекомендуем соблюдать все меры инфекционной безопасности – вовремя делать прививки, по возможности в период роста заболеваемости ограничивать пребывание в общественных местах, соблюдать простые правила личной гигиены. Также нередко к нам на лечение поступают маленькие дети, которым нет еще 1 года. Защитить малышей от инфекции могут родители, создав в ближайшем окружении ребенка коллективный иммунитет, вовремя пройдя вакцинацию», - отметила заведующая инфекционным отделением Татьяна Павлова.



Медработники подчеркивают, чтобы уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией оставался низким, всем необходимо своевременно вакцинироваться – каждые 6 месяцев обновлять иммунную защиту.



«Вакцинация не является абсолютной защитой от инфекции, но она существенно снижает риск развития тяжелых форм заболевания, что мы и отмечаем в последнее время. Поэтому тем, кто не сделал прививку спустя полгода после первичной вакцинации или перенесенной инфекции, необходимо это сделать. Для этого в Сызрани созданы все условия: помимо кабинетов вакцинации, расположенных в каждом поликлиническом отделении города и района, работает круглосуточный пункт вакцинации на базе травмпункта нашей больницы, мобильный пункт вакцинации на базе ТЦ «Миндаль», выездной мобильный комплекс, курсирующий по отдаленным районам города, а также мы принимаем коллективные заявки от работодателей на проведение вакцинации сотрудников», — рассказала заместитель главного врача по медицинской профилактике Сызранской больницы Марина Завьялова.

Фото: минздрав СО