Пациенты с COVID-19 получают лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы

Я нашел ошибку
Главные новости:
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.
Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ
Успешная цифровая трансформация меняет подходы к управлению, упрощает принятие решений, ускоряет вывод продуктов на рынок, снижает затраты и повышает прибыль компании.
Более 500 компаний РФ прошли цифровую трансформацию со Сбером
Соперниками клуба станут узбекский клуб «Нефчи» и московское «Торпедо».
Завтра «Крылья Советов» сыграют заключительные матчи на сборах
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
Цель - продемонстрировать всенародную сплоченность и поддержать участников СВО, выказать поддержку армии и тем ценностям, за которые сейчас сражаются наши бойцы.
Самарская область примет участие во всероссийском благотворительном медиамарафоне «Всё для Победы!»
Темное время суток, низкая температура и сильный снегопад могли осложнить проведение поисковых работ.
Около Овечкина оврага мужчине, повредившему ногу, потребовалась помощь спасателей
Фиш-турнир на протяжении 17 лет собирает активных любителей подледной рыбалки не только Сергиевского района, но и из соседних территорий.
В Сергиевском районе пройдут соревнования по подледному лову "Живое серебро"
Значение, приметы и традиции праздника.
15 февраля, православный мир отмечает Сретение Господне
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.86
0.23
EUR 79.34
0.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Членам семей мобилизованных самарцев помогут укрепить здоровье и снять стресс
В День 150-летия Ф.И.Шаляпина возложили цветы к его барельефу на фасаде Самарской филармонии
Самарская кирха приглашает на органный концерт “Dass Vatter Unser”
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Пациенты с COVID-19 получают лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы

15 февраля 2023 15:52
238
В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов.

Пациенты с COVID-19 из Сызрани и близлежащих районов получают стационарное лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы.

Напомним, в период пандемии благодаря поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова обновлена инфраструктура инфекционной службы. В регионе возведены новые современные ковид-госпитали в Самаре и Тольятти. Построен отдельный инфекционный корпус в Сызрани, продолжается подготовка 100-коечного корпуса областной детской инфекционной больницы.

В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов. Подразделения оснащены всем необходимым оборудованием - рентгенологическим, ультразвуковым, функциональным, стерилизационным, физиотерапевтическим, а также лабораторией с возможностью выполнения исследований бактериологического уровня и ПЦР — диагностики. Организовано централизованное снабжение медицинским кислородом каждой палаты.

В настоящее время на базе стационара развернут инфекционный госпиталь для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 на 22 койки. За время работы корпуса в новых условиях помощь получили более 1000 пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

 «Сейчас пациент с COVID-19 – это, как правило, человек старше 50 лет, имеющий сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца, гипертонию, хроническую обструктивную болезнь легких. Это пациенты из группы риска, которым в период пандемии особенно рекомендуем соблюдать все меры инфекционной безопасности – вовремя делать прививки, по возможности в период роста заболеваемости ограничивать пребывание в общественных местах, соблюдать простые правила личной гигиены. Также нередко к нам на лечение поступают маленькие дети, которым нет еще 1 года. Защитить малышей от инфекции могут родители, создав в ближайшем окружении ребенка коллективный иммунитет, вовремя пройдя вакцинацию», - отметила заведующая инфекционным отделением Татьяна Павлова.

Медработники подчеркивают, чтобы уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией оставался низким, всем необходимо своевременно вакцинироваться – каждые 6 месяцев обновлять иммунную защиту.

«Вакцинация не является абсолютной защитой от инфекции, но она существенно снижает риск развития тяжелых форм заболевания, что мы и отмечаем в последнее время. Поэтому тем, кто не сделал прививку спустя полгода после первичной вакцинации или перенесенной инфекции, необходимо это сделать. Для этого в Сызрани созданы все условия: помимо кабинетов вакцинации, расположенных в каждом поликлиническом отделении города и района, работает круглосуточный пункт вакцинации на базе травмпункта нашей больницы, мобильный пункт вакцинации на базе ТЦ «Миндаль», выездной мобильный комплекс, курсирующий по отдаленным районам города, а также мы принимаем коллективные заявки от работодателей на проведение вакцинации сотрудников», — рассказала заместитель главного врача по медицинской профилактике Сызранской больницы Марина Завьялова.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.
15 февраля 2023, 18:18
Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения. Здравоохранение
84
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
15 февраля 2023, 17:39
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста. Здравоохранение
99
Не менее 400 граммов в день.
14 февраля 2023, 16:47
Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов
Не менее 400 граммов в день. Здравоохранение
714
Здравоохранение
До этого почти 2 года он исполнял обязанности руководителя данного учреждения.
15 февраля 2023  18:18
Руслан Каримов назначен главным врачом Большеглушицкой ЦРБ
84
В регионе реализуется программа системной поддержки и повышения качества жизни людей старшего возраста.
15 февраля 2023  17:39
В минздраве СО обсудили вопросы оказания помощи пациентам старшего возраста с переломом проксимального отдела бедра
99
В инфекционном стационаре Сызрани развернуты 50 коек и реанимация, включающая 6 боксов.
15 февраля 2023  15:52
Пациенты с COVID-19 получают лечение в новом инфекционном корпусе Сызранской центральной городской и районной больницы
238
Это новое подразделение Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина.
15 февраля 2023  14:07
На базе Большеглушицкой ЦРБ открылся пост отделения экстренной и планово-консультативной помощи
201
Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему
15 февраля 2023  11:25
Россияне рассказали, какие гаджеты и приложения для здоровья используют и почему
206
В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64%
15 февраля 2023  10:59
В Самарской области заболеваемость гриппом за неделю выросла на 64%
217
В среднем сейчас ежедневно прививается около 1000 человек.
14 февраля 2023  19:55
За месяц более 36 тысяч жителей Самарской области привились от новой коронавирусной инфекции
392
По словам специалиста, аппарат позволит выполнять высокоточную диагностику заболеваний с минимальной лучевой нагрузкой на пациента.
14 февраля 2023  19:15
Диагностическая служба Приволжской ЦРБ обновилась цифровым маммографом высокого класса
431
Не менее 400 граммов в день.
14 февраля 2023  16:47
Врачи рассказали самарцам о норме потребления овощей и фруктов
714
Ранее жители посещали поликлиническое отделение центральной городской больницы в Чапаевске.
14 февраля 2023  16:16
Жители поселка Томылово получают медпомощь в новом офисе врача общей практики
431
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4493
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
16096
Весь список
В центре внимания
в Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
15 февраля 2023  13:30
В Самаре расчистка городских территорий и вывоз снега остаются на непрерывном контроле
167
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
15 февраля 2023  13:05
Жители и гости Самары смогут посетить ярмарку фермерской продукции в центре «Мой бизнес»
181
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
15 февраля 2023  13:01
В Самаре планируют получить 34 трамвайных вагона
186
Для жителей создаются условия для комфортного обучения, отдыха, творчества и самореализации.
14 февраля 2023  23:57
Дмитрий Азаров осмотрел новые объекты социальной инфраструктуры Ставропольского района
604
Общая готовность 75,3%.
14 февраля 2023  14:20
Дмитрий Азаров оценил темпы строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти»
386
Весь список