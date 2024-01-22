Я нашел ошибку
Главные новости:
Иван Пивкин доложил, что движение по всем дорогам, которые остаются закрытыми, будет возобновлено до конца дня
В Санкт-Петербурге у двух туристов, прибывших из Китая, выявили оспу обезьян
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным после гибели кота Твикса
В ГУ МВД СО прошла встреча представителей регионального главка с учащимися самарских ВУЗов.
В Самаре стартовал «Студенческий десант»
Поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов.
Онколог: капуста способна замедлять старение клеток
27 и 28 января в Тольятти состоятся 3-й и 4-й этапы командного чемпионата России по ледовому спидвею.
Гонщик СК «Мега-Лада» Динар Валеев возглавляет турнирную таблицу личного ЧР по мотогонкам на льду
Из-за нарушения условий домашнего ареста.
Замоскворецкий суд Москвы отправил в СИЗО блогера Елену Блиновскую
Режиссёром-постановщиком спектакля выступит Георгий Исаакян.
25 января САТОБ покажет премьеру оперы Петра Чайковского «Евгений Онегин»
Наверх
Самара  -20 °C, Тольятти  -20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.59
-0.07
EUR 96.38
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Носферату и другие: мистика в немецком кино»
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» пройдет лекция «Человек, природа и искусство»
В сквере «Солнечная поляна» прошло праздничное мероприятие «Зимние забавы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Онколог: капуста способна замедлять старение клеток

22 января 2024 19:56
152
Поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов.

Онколог Андрей Воробьев заявил, что капуста способна замедлять старение клеток, поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов, пишут "Известия".

В беседе с изданием «Медикфорум» 20 января специалист отметил, что в капусте в три раза больше витаминов, чем в томатах, особенно витаминов С, Е и бета-каротина.

«Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток», — приводит слова онколога Life.ru.

Помимо этого, в капусте много пищевых волокон, помогающих организму выводить токсины и поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Также благодаря постоянному присутствию капусты в рационе в желудке происходит рост полезных бактерий, которые являются, по сути, защитниками иммунитета.

В заключение врач посоветовал употреблять сырую капусту, чтобы усвоить больше питательных веществ.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
22 января 2024  20:55
В Санкт-Петербурге у двух туристов, прибывших из Китая, выявили оспу обезьян
73
Поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов.
22 января 2024  19:56
Онколог: капуста способна замедлять старение клеток
152
Каждая женщина в возрасте старше 18 лет должна следить за своим здоровьем и придерживаться основных правил профилактики.
22 января 2024  17:42
Самарский врач-онколог рассказал о сохранении репродуктивного здоровья и профилактике рака шейки матки
337
Проконтролировал работу обновленной взрослой поликлиники и пообщался с медицинскими работниками и пациентами.
22 января 2024  16:37
Армен Бенян посетил с рабочим визитом Борскую центральную районную больницу
228
Здесь выполнили ремонт и внедрили принципы бережливого производства.
22 января 2024  14:42
В Самаре открылась обновленная поликлиника на улице Мичурина
425
Профилактика и коррекция ожирения у детей и подростков включает изменение стереотипов питания, физическую активность, отказ от вредных привычек.
20 января 2024  17:59
Главный педиатр региона: «Лучшая профилактика ожирения у детей и подростков — приверженность всей семьи ЗОЖу»
994
В детском организме система терморегуляции ещё не окончательно сформирована.
18 января 2024  18:49
Врач-невролог пояснила, почему дети - в группе особого риска при купании в ледяной проруби
741
В приоритетные задачи фонда входит реализация дополнительного механизма организации и обеспечения медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
18 января 2024  16:06
«Круг добра» помогает 92 пациентам Самарской области в возрасте  до 19 лет
733
Какие симптомы вирусных инфекций сейчас встречаются? Можно ли заразиться одновременно несколькими инфекциями?  Какие меры следует соблюдать даже тем, кто недавно переболел?
18 января 2024  15:28
Сызранский врач-инфекционист рассказала о профилактике и лечении вирусных инфекций
735
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
18 января 2024  13:38
Категорически запрещено: врач-кардиохирург — о рисках зимних купаний в проруби для пациентов с заболеваниями сердца и сосудов
1578
Весь список
В центре внимания
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками.
22 января 2024  12:45
Пожар на Кировском рынке начался с отдела, где торговали шапками
322
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
22 января 2024  11:04
В связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 30 дорог в 11 районах
261
в Самаре горит Кировский рынок
22 января 2024  10:45
В Самаре горит Кировский рынок
406
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
21 января 2024  13:22
Продлен запрет движения большегрузов на участках трассы федерального значения Самарской области
752
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
20 января 2024  11:08
В Самарской области в связи с продолжением неблагоприятных погодных условий в регионе закрыты 32 дороги в 13 районах
2916
Весь список