Онколог: капуста способна замедлять старение клеток

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Онколог Андрей Воробьев заявил, что капуста способна замедлять старение клеток, поскольку в этом овоще содержится масса природных антиоксидантов, пишут "Известия".

В беседе с изданием «Медикфорум» 20 января специалист отметил, что в капусте в три раза больше витаминов, чем в томатах, особенно витаминов С, Е и бета-каротина.

«Эти витамины являются отличными природными антиоксидантами, способными остановить или замедлить старение клеток», — приводит слова онколога Life.ru.

Помимо этого, в капусте много пищевых волокон, помогающих организму выводить токсины и поддерживать здоровье пищеварительного тракта. Также благодаря постоянному присутствию капусты в рационе в желудке происходит рост полезных бактерий, которые являются, по сути, защитниками иммунитета.

В заключение врач посоветовал употреблять сырую капусту, чтобы усвоить больше питательных веществ.