Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году

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Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им", - сказал он.

Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России еще не закончился.