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Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году

12 апреля 2025 10:48
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Онищенко рассказал об особенности заболеваний гриппом в этом году

Текущий эпидемиологический сезон отличается повышенной заболеваемостью гриппом типа В, который переносится тяжелее, рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"Особенностью финального подъема заболеваемости гриппом и ОРЗ, сезонного, который мы переживаем каждый год, является то, что в этом сезоне начинают заметно доминировать штаммы гриппа В. И этот штамм гриппа В, более тяжело болеют им", - сказал он.

Онищенко отметил, что эпидемиологический сезон в России еще не закончился.

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