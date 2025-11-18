Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают

145

Принимать антибиотики при гриппе не надо. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, антибиотики против гриппа не работают.

"Не надо никаких антибиотиков принимать просто так, потому что антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится", – цитирует Геннадия Онищенко РИА Новости.

Антибиотики должен назначать врач, настаивает бывший главный санитарный врач России. И антибиотики, продолжил он, назначаются лишь тогда, когда пациент уже перенес заболевание или заболел с риском развития "осложнений инфекционного порядка". Антибиотики применяются на втором этапе, когда на состояние ослабленного организма большое влияние начинают оказывать микробы, возникает пневмония.

Главной причиной формирования устойчивости патогенов к антибиотикам – это самостоятельное потребление антибиотиков населением. Такое мнение разделяет заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Алексей Тутельян.

"В "пандемийном" 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50% больше, чем в доковидный год. Хотя врачи предупреждали, что вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Тем не менее население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек этому не препятствовала. Ситуация и сейчас несильно изменилась", – заявил он.

Тутельян добавил, что антибиотики – это средства не для профилактики, а лечения только бактериальных инфекций, пишет Смотрим.

"Против вирусов они не помогают", – напомнил Алексей Тутельян.

С 17 по 23 ноября 2025 года проходит неделя борьбы с микробной резистентностью. Цель недели – повысить грамотность населения в вопросе приема антибиотиков и проинформировать о проблемах антибиотикорезистентности.