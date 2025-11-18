Я нашел ошибку
Самарская молодёжь пополнила ряды волонтеров-инструкторов по оказанию первой помощи
Университет сервиса и Белорусско-Российский университет расширяют сотрудничество в рамках Союзного государства
Об охране труда говорят дети: в регионе наградили участников областного конкурса
От веб‑дизайна до оператора БПЛА: школьники Самарской области проходят профессиональные пробы
В Самарской области сотрудниками полиции разыскан подросток
Набиуллина: цены товаров на маркетплейсах не должны меняться из-за способа оплаты
В Самаре отметили день защиты белок
Жительница Самарской области вошла в число финалистов Премии Президентской платформы «Россия – страна возможностей»
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают

18 ноября 2025 11:22
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают

Принимать антибиотики при гриппе не надо. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его словам, антибиотики против гриппа не работают.

"Не надо никаких антибиотиков принимать просто так, потому что антибиотики против вируса не работают, вирус их не боится", – цитирует Геннадия Онищенко РИА Новости.

Антибиотики должен назначать врач, настаивает бывший главный санитарный врач России. И антибиотики, продолжил он, назначаются лишь тогда, когда пациент уже перенес заболевание или заболел с риском развития "осложнений инфекционного порядка". Антибиотики применяются на втором этапе, когда на состояние ослабленного организма большое влияние начинают оказывать микробы, возникает пневмония.

Главной причиной формирования устойчивости патогенов к антибиотикам – это самостоятельное потребление антибиотиков населением. Такое мнение разделяет заведующий лабораторией инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Алексей Тутельян.

"В "пандемийном" 2020 году наши граждане купили антибиотиков на 50% больше, чем в доковидный год. Хотя врачи предупреждали, что вирусную инфекцию нельзя лечить антибиотиками. Тем не менее население продолжало скупать антибиотики, а провизорская служба аптек этому не препятствовала. Ситуация и сейчас несильно изменилась", – заявил он.

Тутельян добавил, что антибиотики – это средства не для профилактики, а лечения только бактериальных инфекций, пишет Смотрим.

"Против вирусов они не помогают", – напомнил Алексей Тутельян.

С 17 по 23 ноября 2025 года проходит неделя борьбы с микробной резистентностью. Цель недели – повысить грамотность населения в вопросе приема антибиотиков и проинформировать о проблемах антибиотикорезистентности.

Здравоохранение
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона
18 ноября 2025  12:56
Уже свыше 120 земских фельдшеров и докторов в этом году устроились в сельские медучреждения региона
Онищенко предупредил, что антибиотики против гриппа не работают
18 ноября 2025  11:22
За первые десять месяцев этого года в перинатальном центре родилось 527 недоношенных детей, за жизнь и здоровье которых врачи боролись буквально с первых минут.
17 ноября 2025  20:39
В больнице им. В.Д. Середавина медработники встретились с семьями недоношенных детей
Антибиотики — это серьезные лекарства, которые оказывают нагрузку на организм.
17 ноября 2025  17:32
Специалист минздрава СО рассказал, чем опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Комплекс мер поддержки медработников помогает привлекать и закреплять специалистов.
17 ноября 2025  16:16
«Земский доктор»: молодой врач присоединился к коллективу Похвистневской больницы
Названо допустимое количество мандаринов в день
17 ноября 2025  14:47
Названо допустимое количество мандаринов в день
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
14 ноября 2025  18:01
Самарцам рассказали про современные возможности для юных пациентов с сахарным диабетом
Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга
14 ноября 2025  17:57
Тольяттинские нейрохирурги провели сложную операцию пациентке с редкой патологией мозга
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение
14 ноября 2025  17:11
Разработанный в СамГМУ цифровой тонометр получил регистрационное удостоверение
Мальчик поступил в больницу с очень низким зрением — всего 4%.
14 ноября 2025  13:57
Врачи больницы Ерошевского спасли зрение юному пациенту с сахарным диабетом
1479
В центре внимания
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
18 ноября 2025  12:00
В Самаре завершается снос расселенных аварийных домов, запланированных на 2025 год
утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
18 ноября 2025  09:26
Утром 18 ноября местами в Самарской области ожидается туман
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
17 ноября 2025  13:02
Администрация Самары заключила ряд соглашений с общественными организациями
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
17 ноября 2025  11:02
Ваш голос решит, как будет развиваться Самара!
В ходе визита состоялась рабочая встреча губернатора с главой муниципального образования городской округ Снежное ДНР Сергеем Ермаковым.
15 ноября 2025  18:07
Вячеслав Федорищев посетил город Снежное ДНР
1645
