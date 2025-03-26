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Около 1000 пациентов двух поселков Большечерниговского района будут получать медпомощь в обновленных подразделениях

26 марта 2025 14:59
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Начались ремонтные работы.

В рамках национального проекта «Продолжительна и активная жизнь», который инициирован Президентом России Владимиром Путиным, в Большечерниговском районе начались ремонтные работы в двух подразделениях районной больницы.

В ФАПе поселка Пензино ведутся подготовительные работы к ремонту здания. В планах — ремонт стен, потолков, пола, инженерных коммуникаций, а также фасада и крыльца. Аналогичные виды работ запланированы и в офисе врача общей практики поселка Петровский.

«На время проведения ремонтных работ необходимая медицинская помощь жителям поселков будет оказываться в приспособленных помещениях. После завершения ремонта обновленные медицинские подразделения смогут принимать до 1000 жителей поселков Пензино и Петровский, обеспечивая их качественной и доступной медицинской помощью в современных условиях», - рассказала главный врач Большечерниговской ЦРБ Татьяна Бобошко.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». В этом году будет проведен капитальный ремонт 131 объекта здравоохранения в рамках национального проекта и за счет средств областного бюджета.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

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