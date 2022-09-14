Объединение четырех больниц Самарской области завершат в ноябре

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Первый в Самарской области медицинский округ начнет работать с 1 ноября 2022 года. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Армен Бенян.

По его словам, проект реализовали в Сызрани. В одну структуру объединили 4 больницы, одну поликлинику и одну станцию скорой медицинской помощи.

— Пандемия наглядно продемонстрировала эффективность подобных решений, когда в зависимости от особенностей штамма вируса необходимо было перераспределение врачей из амбулаторного звена в стационарное и наоборот. Реорганизация позволит перераспределять специалистов между структурными подразделениями объединенного учреждения, что увеличит доступность медицинской помощи и повысит ее качество, — сказал Армен Бенян.

Слияние сызранских медучреждений стало первым этапом создания медицинского округа. На втором этапе возможно присоединение Шигонской районной и Октябрьской городской больниц.

В результате объединения появятся два диагностических центра — для детей и взрослого населения. Пациенты в одном месте смогут пройти необходимые обследования и консультации специалистов. При этом учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, останутся на своих местах.

Как сообщил министр здравоохранения области Армен Бенян, все льготы и меры социальной поддержки для врачей и среднего медперсонала реорганизованных больниц сохранят в полном объеме. Продолжатся выплаты по наиболее востребованным специальностям, договоры на целевое обучение как для работающих, так и для будущих специалистов, будут также действовать программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Впервые о создании медицинского округа сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Произошло это на фоне слухов о закрытии крупной больницы. Посмотрите комментарий главы региона.

По словам главы Минздрава, подобное объединение медицинских учреждений по территориальному принципу планируется сделать и в Тольятти, пишет 63.ру.