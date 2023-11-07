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Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в Сергиевском районе

7 ноября 2023 13:19
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Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в Сергиевском районе

В модульном здании, возведенном по национальному проекту «Здравоохранение», будут получать помощь, наблюдаться, проходить диспансеризацию и профосмотры жители села Успенка.

Сейчас фельдшер ведет прием в приспособленном помещении. В новом ФАПе просторнее: развернуты процедурный кабинет, совмещенный с прививочным, холл, отдельное помещение для приема пациентов.

В ближайшее время медпункт будет готов к открытию.

«Активно работаем с населением: вакцинируем от гриппа и коронавируса, проводим осмотры, берём материал на анализ, — рассказала фельдшер Нафиса Гайфуллина. — В ФАПе будет новое оборудование. Для оказания экстренной помощи — поставят дефибриллятор и специализированную укладку».

С новой медтехникой и компьютером, созданием автоматизированного рабочего места появятся возможности для проведения телемедицинских консультаций.

«Также это один из первых ФАПов, оснащенных солнечными батареями. Эта технология позволит нам без перебоев обеспечивать жителей необходимой медпомощью даже в случае аварийной ситуации», — отметил главный врач Сергиевской районной больницы Сергей Бородулин.

Напомним, до конца года в регионе появятся более 30 новых объектов здравоохранения — фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, врачебные амбулатории в сельской местности и малых городах.

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