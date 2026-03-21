Фигуристка Камила Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала

Фигуристка Камила Валиева 21 марта заняла четвертое место по итогам короткой программы на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге, пишут "Известия".

В прокате Валиева упала с четверного тулупа.

За выступление Валиева получила 70,09 балла. Победительницей короткой программы стала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян — ее результат оценили в 76,45 балла. Петросян тоже исполнила четверной тулуп с недокрутом.

Второй результат в прокате показала Софья Муравьева (70,89), третьей стала Алиса Двоеглазова (70,22).