Магнитная буря достигла уровня G3 и стала самой сильной за два месяца

Магнитная буря, начавшаяся накануне вечером, усилилась до уровня G3, что соответствует сильному геомагнитному шторму. Об этом 21 марта сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

«Ночью событие (магнитная буря. — Ред.) пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше двух месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ученых, буря вызвана приходом к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели. Пик интенсивности полярных сияний пришелся на период с 00:30 до 02:30 мск, когда яркость аврорального овала достигла высшего балла — 10.

Специалисты отметили, что, несмотря на смещение зоны сияний в сторону Европы, поступило множество снимков не только из северных и северо-западных регионов, но и из центральной части России, включая широты Москвы.

«Никаких оснований для прекращения бури на данный момент нет: параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне. Глобально геомагнитный шторм, по прогнозу, продлится все выходные», — добавили в лаборатории.

В этот же день в Институте прикладной геофизики рассказали, что на Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Отмечалось, что степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.