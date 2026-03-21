Полярные сияния могут накрыть Землю из-за облака плазмы
Температура воздуха 22 марта в Самаре ночью -3, -5°С, днем +8, +10°С. Ночью и утром местами гололедица.
Фигуристка Камила Валиева 21 марта заняла четвертое место по итогам короткой программы на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге.
Новый ГОСТ на бритвы, требования вступят в силу в мае 2026 года.
Магнитная буря достигла уровня G3 и стала самой сильной за два месяца
Магнитная буря достигла уровня G3 и стала самой сильной за два месяца

Магнитная буря, начавшаяся накануне вечером, усилилась до уровня G3, что соответствует сильному геомагнитному шторму. Об этом 21 марта сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишут "Известия".

«Ночью событие (магнитная буря. — Ред.) пересекло психологически значимый порог G3, отделяющий сильные бури от событий среднего уровня. Последний раз это происходило чуть больше двух месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

По данным ученых, буря вызвана приходом к Земле плазменного облака, выброшенного Солнцем в начале недели. Пик интенсивности полярных сияний пришелся на период с 00:30 до 02:30 мск, когда яркость аврорального овала достигла высшего балла — 10.

Специалисты отметили, что, несмотря на смещение зоны сияний в сторону Европы, поступило множество снимков не только из северных и северо-западных регионов, но и из центральной части России, включая широты Москвы.

«Никаких оснований для прекращения бури на данный момент нет: параметры плазмы и межпланетного магнитного поля в окрестностях Земли продолжают находиться на очень возмущенном уровне. Глобально геомагнитный шторм, по прогнозу, продлится все выходные», — добавили в лаборатории.

В этот же день в Институте прикладной геофизики рассказали, что на Земле зафиксировано усиление степени возмущенности магнитного поля. Отмечалось, что степень возмущенности магнитного поля Земли выросла с уровня G1 до G2.

20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
