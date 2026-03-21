Делегация из Армении возложила цветы к памятнику жертвам Спитакского землетрясения в Самаре

С 18 по 20 марта в Самаре с официальным визитом побывала делегация из города Спитака (Республика Армения). В рамках программы визита глава города Самары Иван Носков совместно с руководителями Спитакской общины посетили Армянскую Апостольскую церковь Святого Креста «Сурб Хач», где возложили венки к памятнику жертвам Спитакского землетрясения.



«Часто дружба между народами и странами начинается в экстремальных обстоятельствах. Помощь Спитаку в 1988 году — это лишь логичное продолжение многовековой дружбы между нашими странами и народами. Не раз Российская империя брала под защиту армянский народ. И много можно вспомнить имен армян, внесших свой вклад в культуру, спорт, науку нашего государства. Возложение венков к памятнику жертвам Спитакского землетрясения — это жест доброй воли и приглашение к диалогу и дальнейшему развитию добрососедских отношений», – отметил глава города Самары Иван Носков.



В ходе визита гости из Республики Армения побывали также в музее Эльдара Рязанова и в Самарском филиале Третьяковской галереи. Некоторые члены делегации отмечали, что в последний раз бывали в городе еще до переименования Куйбышева в Самару, а экскурсию в Самарский филиал Третьяковской галереи назвали «возможностью вернуться в детство».



«В настоящее время в общине Спитак строятся музыкальные, художественные школы, дома культуры, библиотеки и музей. Постепенно мы возрождаем наш город. Мы заинтересованы в обмене опытом в части организации культурных мероприятий и музейных экспозиций, но в большей степени — в культурном обмене: в проведении концертов, мастер-классов, обучающих семинаров, экскурсий, дней армянской культуры в Самаре и русской культуры — в Спитаке», – подчеркнул глава Спитакской общины Каджайр Никогосян.



Делегаты подчеркивали также, что близость двух народов особенно ярко проявляется именно в сфере культуры, и совместное проведение культурных мероприятий могло бы серьезно укрепить связь между странами.



«Культура — это не просто досуг, это «мягкая сила», которая сближает быстрее любых официальных протоколов. Мы со стороны депутатского корпуса поддерживаем инициативы по укреплению этого партнерства. Такое взаимодействие поможет наполнить межмуниципальные связи реальным содержанием, вместе создавать современную и интересную среду для жителей наших городов, основанную на уважении к истории и традициям наших народов», – поделился председатель городской Думы Самары Сергей Рязанов.



В ходе визита делегация из Спитака (Республика Армения) посетила также предприятия жилищно-коммунального хозяйства. В настоящее время между Спитаком и Самарой действует Соглашение о сотрудничестве, подписанное в 2019 году.

