В школах России появятся новые учебники по языкам республик

Федеральный институт родных языков народов России приступил к разработке единой линейки учебников по родным и государственным языкам республик. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

«Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования», — приведены слова министра просвещения Сергея Кравцова на сайте министерства.

По его словам, благодаря единым федеральным программам изучение языка будет сопровождать школьников с 1-го по 11-й класс, что позволит сохранить связь поколений и глубже приобщиться к культуре народов России.

В министерстве уточнили, что в 2025 году институт подготовил рукописи учебников по четырем государственным языкам республик — коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому). За год были созданы оригиналы 54 учебников по шести родным и четырем государственным языкам, а также 13 методических пособий для учителей.

Кроме того, 45 учебников, включая электронные версии, и 10 методических пособий проходят дополнительную проверку и будут направлены на экспертизу. В 2026 году планируется завершить экспертизу, доработать материалы, подготовить их к выпуску и включить в федеральный перечень учебников, пишут "Известия".