Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине 2026 года

Для удобства болельщиков 22 марта до стадиона "Солидарность Самара Арена" от "Ладьи" можно доехать на бесплатных автобусах. 
22 марта на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Рубина».
В марте в СОУНБ начнет работу историко-документальная экспозиция в рамках комплексного выставочного проекта «…Лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший…».
С 18 по 20 марта в Самаре с официальным визитом побывала делегация из города Спитака (Республика Армения).
В школах России появятся новые учебники по языкам республик
Наименее выгодный месяц для отпуска во второй половине 2026 года - ноябрь , рассказал юрист Александр Южалин.
В Самаре на церемонии открытия Кубка России по боксу участников приветствовал сам Олег Саитов.
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 22 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Самым выгодным месяцем для отпуска во второй половине года будет июль, а наименее выгодным - ноябрь, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

"Если рассматривать месяцы второй половины 2026 года с точки зрения суммы отпускных, то самым выгодным будет июль, немного хуже - сентябрь, октябрь и декабрь, а самый невыгодный месяц - ноябрь", - сказал юрист. Это актуально для тех, кто работает на условиях пятидневной рабочей недели и получает оклад, и касается только 2026 года.

По закону, наличие в месяце дополнительных выходных или нерабочих праздничных дней не влияет на размер оклада. При этом в разных месяцах года - разное количество рабочих дней (в зависимости от того, есть ли в месяце дополнительные выходные). Таким образом, если работник, к примеру, получает оклад в 100 тысяч рублей в месяц, то он получит эту сумму и в ноябре за 20 рабочих дней, и в июле за 23 дня.

При этом стоимость одного дня работы будет разной за счет разного количества рабочих дней в месяце. Чем выше размер оклада, тем больше будет эта разница. Чтобы узнать стоимость одного рабочего дня, нужно размер оклада разделить на количество рабочих дней в месяце.

Отпуск всегда оплачивается по одним и тем же правилам: исходя из средней заработной платы работника. Соответственно, для определения "выгодности" использования отпуска в том или ином месяце нужно сравнить свой ежедневный доход в этом месяце со средней дневной заработной платой. В том месяце, где стоимость одного рабочего дня будет выше среднедневного заработка, выгоднее продолжать работу, а там, где эти показатели примерно одинаковы или среднедневной заработок выше, - выгодно использовать отпуск.

Исходя из этого, самым выгодным месяцем второй половины 2026 года для использования отпуска является июль (23 рабочих дня), немного хуже сентябрь, октябрь и декабрь (22 рабочих дня), а самым невыгодным - ноябрь (20 рабочих дней).

 

20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
20 марта 2026  12:23
20 марта 2026  11:10
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
