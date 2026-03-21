Для удобства болельщиков 22 марта до стадиона "Солидарность Самара Арена" от "Ладьи" можно доехать на бесплатных автобусах. 
Бесплатные шаттлы для болельщиков в день матча с "Рубином"
22 марта на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Рубина».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Рубин»
В марте в СОУНБ начнет работу историко-документальная экспозиция в рамках комплексного выставочного проекта «…Лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший…».
В СОУНБ открывается выставка, посвященная Дню открытия Самарского губернского земского собрания
С 18 по 20 марта в Самаре с официальным визитом побывала делегация из города Спитака (Республика Армения).
Делегация из Армении возложила цветы к памятнику жертвам Спитакского землетрясения в Самаре
В школах России появятся новые учебники по языкам республик
Наименее выгодный месяц для отпуска во второй половине 2026 года - ноябрь , рассказал юрист Александр Южалин.
Юрист назвал самый выгодный месяц для отпуска во второй половине 2026 года
В Самаре на церемонии открытия Кубка России по боксу участников приветствовал сам Олег Саитов.
В Самаре стартовал Кубок России по боксу
По информации Приволжского УГМС ночью и утром 22 марта местами в Самарской области ожидается туман при видимости 500 м и менее.
Ночью и утром 22 марта в регионе будет туманно
Концерт «Мы — дети Победы!», посвященный Году единства народов России, состоится в Самаре
Тольяттинские художницы проведут бесплатный мастер-класс в «ЗИМ Галерее»
«Самарская студенческая весна – 2026» объединит 14 вузов региона и откроет новые творческие направления
109
В марте в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) начнет работу историко-документальная экспозиция в рамках комплексного выставочного проекта «…Лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший…».

12 марта 1865 года, в нашем городе впервые был создан новый выборный орган – земство. Эта структура стала одним из самых успешных и ярких примеров самоорганизации граждан в истории России. Собрание взяло на себя решение насущных проблем губернии: развитие народного образования, создание доступной медицинской и ветеринарной помощи, открытие земского банка и сберегательных касс для крестьян.

Итоги работы земцев впечатляют до сих пор. К началу XX века благодаря их усилиям в губернии было построено и оснащено 110 больниц, создана профессиональная санитарная служба, открыта первая в России Пастеровская станция для борьбы с эпидемиями, а количество школ выросло почти в два раза.

Новая выставка в СОУНБ предлагает взглянуть на эту страницу истории через призму документов. В экспозиции будут представлены научно-популярные издания, справочники и редкая литература, посвященная открытию и плодотворной деятельности Самарского губернского земского собрания.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, краеведческий отдел.

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

Новости по теме
10
73
176
В центре внимания
20 марта прошло первое заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
20 марта 2026  21:27
Вячеслав Федорищев провел заседание Попечительского Совета Самарского областного отделения Русского географического общества
1053
В пятницу, 20 марта, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с участниками региональной стажировки президентской программы профессиональной переподготовки «Мастер государственного управления для руководителей».
20 марта 2026  18:17
Вячеслав Федорищев встретился с участниками региональной стажировки президентской программы
632
В Самаре на четыре с половиной дня остановят движение троллейбуса №16
20 марта 2026  12:23
1599
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Ураза-Байрам
20 марта 2026  11:10
394
В четверг, 19 марта, в Самаре на площадке Дворца спорта им. В. Высоцкого состоялся форум «Есть результат», посвященный реализации Народной программы партии «Единая Россия» в Самарской области.
19 марта 2026  19:48
Губернатор Вячеслав Федорищев подвел итоги Народной программы партии «Единая Россия»
662
Весь список