В СОУНБ открывается выставка, посвященная Дню открытия Самарского губернского земского собрания

В марте в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) начнет работу историко-документальная экспозиция в рамках комплексного выставочного проекта «…Лучший, греховнейший, элегантнейший и благоустроеннейший…».

12 марта 1865 года, в нашем городе впервые был создан новый выборный орган – земство. Эта структура стала одним из самых успешных и ярких примеров самоорганизации граждан в истории России. Собрание взяло на себя решение насущных проблем губернии: развитие народного образования, создание доступной медицинской и ветеринарной помощи, открытие земского банка и сберегательных касс для крестьян.

Итоги работы земцев впечатляют до сих пор. К началу XX века благодаря их усилиям в губернии было построено и оснащено 110 больниц, создана профессиональная санитарная служба, открыта первая в России Пастеровская станция для борьбы с эпидемиями, а количество школ выросло почти в два раза.

Новая выставка в СОУНБ предлагает взглянуть на эту страницу истории через призму документов. В экспозиции будут представлены научно-популярные издания, справочники и редкая литература, посвященная открытию и плодотворной деятельности Самарского губернского земского собрания.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, краеведческий отдел.

Фото: пресс-служба СОУНБ