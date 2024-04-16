Новую медтехнику применяют врачи Самарской поликлиники для выявления заболевания пищеварительного тракта

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Эндоскопические стойки, гибкие эндоскопы приобретены благодаря национальному проекту «Здравоохранение».



С начала года диагностику на новом оборудовании прошли более 250 пациентов.

«Аппараты обладают визуализацией высокой четкости. Это сокращает сроки проведения исследования и позволяет осмотреть большее число пациентов, — рассказала врач-эндоскопист Ольга Купрюшина. — У ряда наших пациентов выявлены подозрения на онкологические заболевания пищевода и желудка. Все они направлены на уточняющую диагностику».



Эндоскопическая служба обновляется в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения. Это часть национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В регионе при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в учреждения первичного звена здравоохранения планируется поставить 700 единиц медтехники.

Фото: минздрав СО