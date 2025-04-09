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Новости СамГМУ: ЗD-анатомия в движении — разработан новый динамический модуль интерактивного стола «Пирогов»

9 апреля 2025 10:37
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Новости СамГМУ: ЗD-анатомия в движении — разработан новый динамический модуль интерактивного стола «Пирогов»

Уникальный интерактивный анатомический стол «Пирогов» - совместная разработка Самарского государственного медицинского университета Минздрава России (СамГМУ) и компании «Развитие» - теперь дополнен новым модулем по функциональной анатомии, который позволит изменить подход к обучению. С его помощью студенты во всем мире смогут изучать основы биомеханики, получая наглядное представление о том, как строятся процессы движения в человеческом организме. В настоящий момент завершен первый этап создания модуля: анимированы движения в одной плоскости для суставов конечностей, головы и шеи.

В разработке участвовала команда моделлеров, экспертов-анатомов, хирургов и разработчиков Центра НТИ Бионическая инженерия в медицине СамГМУ и ООО «Развитие» при экспертном контроле со стороны преподавателей, анатомов и врачей. Это обеспечило точность симуляций.

«Новый модуль - это важный шаг от статичной модели к динамической. Он поможет студентам лучше воспринимать материал и развивать клиническое мышление. Наблюдая за движущимися 3D-моделями, они смогут легче осваивать сложные темы, связанные с движениями суставов, и понимать, какие нарушения могут возникать при повреждении различных структур», — отмечает руководитель лаборатории 3D-моделирования тела человека Центра НТИ Бионическая инженерия в медицине СамГМУ Айкуш Назарян.

Новый модуль интегрирован с использованием технологии трехмерной анимации органических элементов в программу 3D-визуализации анатомии человеческого тела, установленную на интерактивном анатомическом столе «Пирогов». Теперь пользователи могут анализировать движения суставов в реальном времени, например, изучить, как мышцы, связки и кости взаимодействуют при сгибании колена или повороте головы. Они могут выбирать слои и суставы для детального рассмотрения мышц, костей или связок конечностей, головы и шеи, а также сравнивать нормальные процессы с патологией, что критически важно для клинической практики.

Разработка была презентована на международном семинаре с участием более 500 анатомов, преподавателей и экспертов, включая представителей ведущих университетов Европы, Азии и Африки.

«Мы обсудили с экспертами, как технологии помогают дополнить и модернизировать традиционные методы обучения безопасными и доступными цифровыми инструментами. Участники семинара в реальном времени увидели, как работает «Пирогов» — от визуализации мышц в 3D до послойного изучения тканей, в том числе новый модуль, а представители из Вьетнама рассказали о том, как наша разработка помогла им модернизировать медицинское обучение в регионе с дефицитом ресурсов и преподавателей», — комментирует генеральный директор компании «Развитие» Вадим Гвоздков. — Мы регулярно запускаем новые функции и модули, которые интегрируются  во все столы «Пирогов», в какой бы точке мира они ни бы установлены, а также в версии для ПК и мобильных устройств. Новый модуль безусловно усилит позиции нашей разработки как глобального стандарта в медицинском образовании».

Следующим шагом станет разработка физиологических процессов и сложных движений, при которых задействованы несколько суставов, а движение будет строиться в нескольких плоскостях. Релиз следующих этапов запланирован на осень 2025 года.

Интерактивный комплекс «Пирогов» является масштабной экосистемой для интерактивного изучения анатомии. В настоящий момент он поставлен в более чем 400 ведущих вузов, медицинских колледжей, а также в профильные медицинские классы общеобразовательных учреждений России и 15 стран мира. Сборка стола осуществляется в России, а также с конца 2024 года – в Индии в Дели, откуда готовые столы «Пирогов» могут поставляться в любой штат страны.

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Здравоохранение
Новости СамГМУ: ЗD-анатомия в движении — разработан новый динамический модуль интерактивного стола «Пирогов»
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Новости СамГМУ: ЗD-анатомия в движении — разработан новый динамический модуль интерактивного стола «Пирогов»
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