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Новое оборудование помогает специалистам Самарской больницы №6 выявлять нарушения в работе сердца

28 августа 2024 17:47
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В больницу поступили два аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма.

Два аппарата холтеровского мониторирования сердечного ритма поступили в Самарскую городскую больницу №6 благодаря национальному проекту «Здравоохранение». За первое полугодие специалистами было проведено более 300 исследований.

Всего в распоряжении специалистов 6 таких аппаратов.

Холтеровское мониторирование ЭКГ применяется для диагностики нарушений сердечного ритма и проводимости. Исследование проходит непрерывно в течение суток, после чего приборы снимаются и проводится подробный анализ записи.

«Суточное холтеровское мониторирование назначается пациентам для отслеживания динамики во время медикаментозной терапии или после проведения абляции сердца, а также для контроля за работой кардиостимулятора. Исследование позволяет выявить экстрасистулы, фибрилляцию предсердий, наджелудочковую и желудочковую тахикардию, а также другие патологии», – отметила врач функциональной диагностики Самарской больницы №6 Галина Гайструк.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина. В 2024 году в учреждения первичного звена здравоохранения региона планируется поставка 700 единиц медтехники.

 

Фото:    минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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