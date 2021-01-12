Новая партия вакцины от коронавируса будет доставлена в медицинские организации Самарской области

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На уполномоченный государственный склад поступила партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции – 4500 доз.

В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.



Всего в регион уже поставлено более 11 тысяч доз вакцины, включая 700 доз вакцины ЭпиВакКорона, сообщает оперштаб.



Вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививки получают группы риска - медицинские работники, педагогические и социальные работники.



За период праздничных каникул вакцинацию прошли более 3700 человек.



В соответствии с федеральными рекомендациями для категории граждан 60+ сняты ограничения для проведения вакцинации для профилактики новой коронавирусной инфекции. В ближайшее время будет организована вакцинация также граждан старше 60 лет и других категорий граждан.



Для разъяснения вопросов по проведению вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС.