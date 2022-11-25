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Новая мера поддержки медработников помогает привлекать в губернию врачей из других регионов России и стран

25 ноября 2022 18:52
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При трудоустройстве в медучреждения специалисты получают «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей.

Новая мера поддержки медицинских работников помогает привлекать в Самарскую область врачей из других регионов России и стран. При трудоустройстве в медучреждения специалисты получают «подъемные» в размере 200 и 300 тысяч рублей.

Напомним, обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение». При поддержке губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения и созданию условий для привлечения специалистов в медицинские организации.

Одним из первых выплату при трудоустройстве получил врач-невролог Химматджон Хайталиев, прибывший в регион из Республики Таджикистан. Химматджону Рустамовичу 33 года, за плечами у специалиста — несколько лет работы в столице республики.

 «Я родился в небольшом поселке. В нашей семье не было врачей, теперь нас двое: младший брат последовал моему примеру», — поделился врач.

Весной этого года Химматджон Хайталиев вместе с женой и детьми переехал в село Сергиевск Самарской области.

 «В Сергиевске нам сразу понравилось. Я побывал в поликлинике, пообщался с главным врачом и вскоре трудоустроился, — рассказал Химматджон Рустамович. — Больших сложностей при переезде не было: нам выделили служебное жилье — уютную трехкомнатную квартиру, — помогли определить детей в сад. Недавно в гости приезжали мои родители, их ощущения совпали с моими: здесь очень красиво, многое напоминает наши родные места».

Также Химматджон Хайталиев получил единовременную компенсационную выплату в размере 1,5 млн рублей в рамках участия в программе «Земский доктор». По словам специалиста, эти средства семья планирует направить на приобретение дома.

 «Обеспеченность медучреждения кадрами — залог качественной и доступной медицинской помощи. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" к нам также прибыли врач-офтальмолог и заведующий фельдшерско-акушерским пунктом», — сообщил главный врач Сергиевской больницы Сергей Бородулин.

Всего за последние 5 лет в Самарскую область удалось привлечь более 1000 медработников из других регионов. Создавать условия для успешной адаптации специалистов помогает комплекс мер социальной поддержки.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова медработники в селах и малых городах получают компенсацию первоначального взноса по ипотеке на жилье, приобретенное в сельской местности, в размере 30% его стоимости — до 600 тысяч рублей. Врачи и средние медицинские работники в возрасте до 40 лет могут в течение 3 лет получать компенсацию расходов по ипотеке в размере 50% банковской процентной ставки ипотечного жилищного кредита — до 100 тысяч рублей в год.

Медучреждения взаимодействуют с администрацией муниципальных образований по вопросу предоставления дополнительной поддержки новым сотрудникам — выделения жилья служебного найма или компенсации расходов на аренду квартир.

Выпускники вузов при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения получают выплату в размере 200 тысяч рублей. Для представителей наиболее дефицитных специальностей — врачей общей практики и врачей в составе бригад скорой помощи — выплата составляет 300 тысяч рублей.

 

Фото:   минздрав СО

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