Названы самые частые причины травм российских туристов

Я нашел ошибку
Главные новости:
За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы.
Более 78 тысяч бутылок и банок собрали фандоматы вокзальных комплексов Куйбышевской магистрали
Во время пьяной ссоры она нанесла своему 55-летнему сожителю несколько ударов колюще-режущим предметом.
Жительница Нефтегорска предстанет перед судом за убийство своего сожителя
Энергетики призывают жителей областной столицы соблюдать обязательные правила безопасности.
«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети от Привокзальной отопительной котельной
Ремонт проспекта Кирова в этом году проходит в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
На проспекте Кирова идет подготовка к укладке верхнего слоя покрытия
Всего помощь получили около 140 пациентов.
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
Благодаря проекту только в прошлом году в Самарской области прошли профессиональное обучение более 6 тысяч жителей.
Нацпроект «Демография» помогает приобрести новые профессиональные компетенции
Таким образом, будет решен вопрос автоматической фиксации правонарушений и поиска владельцев СИМ.
Владельцев электросамокатов обяжут устанавливать госномер и радиомаяк для отслеживания местоположения
Всего в Самарской области участие в программе приняли 55 компаний, выпускниками стали 268 управленцев.
Самарская компания-лидер в отрасли производства сельхозтехники поделилась результатами участия в нацпроекте «Производительность труда»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.74
-0.25
EUR 95.76
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Глава региона провел еженедельный прием граждан.
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Названы самые частые причины травм российских туристов

15 июля 2024 12:14
179
Названы самые частые причины травм российских туристов

Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения россиян по полисам страхования выезжающих за рубеж за 2023 и 2024 годы и выяснили, что наиболее часто наши туристы получают травмы от падения у бассейнов, в ванных комнатах отеля и на отделанных мрамором или кафелем лестницах.

Следующая по частоте причина увечий россиян – участие в анимации и спортивных играх в отеле или на пляже. Замыкают тройку травмы, полученные во время купания и нахождения на побережье: порезы о коралловые рифы и травмы конечностей при нырянии или отбрасывания волнами на скалы довольно часто становятся причинами травм путешественников.

Так, убытки с диагнозом «травма» составили 24,4 % от всех обращений за проанализированный период, переломы – 20,2 %, раны и растяжения – 19,3 % и 12,0 % соответственно.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Всего помощь получили около 140 пациентов.
15 июля 2024  15:09
«Забота рядом»: врачи областных медучреждений проконсультировали жителей Нефтегорского района
134
Названы самые частые причины травм российских туристов
15 июля 2024  12:14
Названы самые частые причины травм российских туристов
179
Достаточный обьем жидкости - до 2 литров - очень важен для человека и его иммунной системы. Вода выводит токсины из организма и повышается иммунитет.
13 июля 2024  17:11
Эксперт: "Соблюдение общей гигиены - важное условие для профилактики инфекционных заболеваний и сохранения крепкой иммунной системы"
1554
С начала года специалисты подразделений оказали помощь почти 300 пациентам, пострадавшим в ДТП и обратившимся в пункты амбулаторно.
12 июля 2024  16:55
В губернии работают 4 трассовых медицинских пункта
746
Пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.
12 июля 2024  14:48
Самарский врач-гериатр рассказала, как укрепить иммунитет у пожилых людей
802
Также кабинеты МРТ в медучреждениях будут работать не в 2 смены, как сейчас, а в 3.
12 июля 2024  14:35
По инициативе Вячеслава Федорищева количество квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
753
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения.
12 июля 2024  14:27
4 новых машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1
716
Повышают работоспособность нервной системы, стабилизируют эмоциональное состояние, позитивно влияют на гормональный фон.
11 июля 2024  17:33
Психолог Самарской психиатрической больницы рассказала о роли положительных эмоций в укреплении организма
751
В учреждения первичного звена здравоохранения в этом году поставлены 8 новых стресс-систем для выявления сердечно-сосудистых заболеваний.
11 июля 2024  16:54
В Самарской области пациентам проводят нагрузочные тесты для своевременной диагностики заболеваний сердца
715
В передвижном пункте можно стать экспресс-тест и получить результат в течении 15 минут.
11 июля 2024  15:05
В Самаре пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ
788
Весь список
В центре внимания
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
15 июля 2024  14:03
15 июля местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра
148
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
14 июля 2024  09:53
Вячеслав Федорищев обратился к работникам и ветеранам почтовой связи Самарской области в День российской почты
1338
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
13 июля 2024  10:59
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
708
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
1747
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
664
Весь список