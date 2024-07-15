Названы самые частые причины травм российских туристов

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Специалисты страховой компании «Согласие» проанализировали обращения россиян по полисам страхования выезжающих за рубеж за 2023 и 2024 годы и выяснили, что наиболее часто наши туристы получают травмы от падения у бассейнов, в ванных комнатах отеля и на отделанных мрамором или кафелем лестницах.

Следующая по частоте причина увечий россиян – участие в анимации и спортивных играх в отеле или на пляже. Замыкают тройку травмы, полученные во время купания и нахождения на побережье: порезы о коралловые рифы и травмы конечностей при нырянии или отбрасывания волнами на скалы довольно часто становятся причинами травм путешественников.

Так, убытки с диагнозом «травма» составили 24,4 % от всех обращений за проанализированный период, переломы – 20,2 %, раны и растяжения – 19,3 % и 12,0 % соответственно.